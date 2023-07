TSV Grünwald: Formkurve zeigt nach oben unter Neu-Coach Elfinger

Von: Umberto Savignano

Der Trend geht nach oben, zumindest von den Resultaten her. Mit einer 0:4-Schlappe im ersten Test beim Bezirksligisten TSV Murnau hatte Rainer Elfinger, der neue Trainer des TSV Grünwald, debütiert.

Grünwald – Danach folgte ein 1:3 gegen den Regionalligaabsteiger SV Heimstetten. Zuletzt feierte Elfinger mit dem 5:2 beim FC Schwabing 56 seinen ersten Sieg.

„Generell sind für mich die Ergebnisse in der Vorbereitung sekundär“, sagt der Coach des Fußball-Landesligisten, „aber natürlich wollen wir nicht nur Niederlagen in der Testspielserie haben, allein schon wegen des Selbstvertrauens.“

In Murnau beklagte Elfinger nach passabler erster Hälfte eine schlechte zweite „mit zu wenig Laufbereitschaft und Einsatzbereitschaft“. Dagegen sah er sein Team gegen Heimstetten „echt top, auch wenn wir am Ende noch verloren haben. Mit etwas mehr Glück wäre ein Unentschieden, wenn nicht sogar ein Sieg drin gewesen.“ Alexander Rojek glich mit einem starken direkten Freistoß zwischenzeitlich aus, David Wörns vergab einen Elfmeter.

In Schwabing bemängelte Elfinger in der ersten Halbzeit mangelnde Konzentration. „Wenn die einen pressen und die anderen zuschauen“, sei man naturgemäß anfällig. „Das hat Schwabing zweimal gut ausgenutzt.“ Allerdings ist der 56-Jährige nicht unglücklich über in den Tests offengelegte Mängel: „Dann sieht man, wo man ansetzen muss.“

Die zweite Hälfte fand der Trainer „ordentlich“, seine Mannschaft drehte das 0:2 in einen 5:2-Sieg, ließ nach Elfingers Geschmack aber noch zu viele Chancen aus. „Was wir in der Box liegen lassen, ist hanebüchen, das zieht sich bis jetzt durch alle Spiele.“

Angesichts der noch mangelhaften Chancenverwertung sind die Grün-Weißen weiterhin auf Stürmersuche. Einen Sechser haben sie im Südtiroler Michael Frötscher hingegen gefunden. „Er ist clever und zweikampfstark, hat in Südtirol in der Regionalliga gespielt, das entspricht etwa unserem Niveau“, so Elfinger.

Im Übrigen drängten sich mit Außenspieler Niklas Kern und dem Luis Müller, der ebenfalls auf der Sechserposition zuhause ist, zwei Eigengewächse auf, nicht nur weil sie gegen Schwabing beide trafen. „Sie machen das richtig gut und klopfen an die Tür zur Stammelf an“, lobt Elfinger.

Insgesamt hat der Coach bis jetzt „viel Spaß. Es ist eine junge, willige und auch technisch gute Truppe“. Daraus ergebe sich fast automatisch die Spielweise. „Als Trainer nutzt man natürlich diese Laufbereitschaft aus“, begründet Elfinger, warum er durch hohes Pressing viele Ballgewinne erzwingen, andererseits aber auch selbst „viel auf Ballbesitz spielen und nicht, wie die meisten anderen Mannschaften in der Liga, nur auf Umschaltmomente warten“ will.

Die nächste Bewährungsprobe für seie Mannschaft steigt bereits heute Abend (19.45 Uhr) beim Bayernligaaufsteiger Kirchheimer SC. „Das ist noch ungefähr die Landesligamannschaft vom letzten Jahr mit ein paar Verstärkungen, also ein guter Gradmesser für uns“, findet Elfinger.