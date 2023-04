Florian De Prato verlässt Grünwald nach der Saison

Von: Umberto Savignano

Florian de Prato „Mir ist es wichtig, dass wir nicht absteigen und dass ich meinem Nachfolger die Mannschaft sauber übergebe. © Fupa

Neun Endspiele hat Florian de Prato mit dem TSV Grünwald noch vor sich. Vor der Heimpartie gegen den SSV Eggenfelden an diesem Samstag (15 Uhr) gaben der Landesliga-14. und der Trainer bekannt, dass die 2021 begonnene Zusammenarbeit auf Wunsch de Pratos, vor allem aus beruflichen Gründen, nach der Saison endet. „Wir hätten gerne mit ihm weitergemacht, aber das muss man akzeptieren“, sagt TSV-Sprecher Jochen Joppa.

Grünwald – Der offene Umgang mit dem Verein sei ihm sehr wichtig gewesen, betont de Prato selbst: „Deshalb habe ich die Vorstandschaft schon während der Vorbereitung informiert, damit es bei einem schlechten Start dem Verein, wenn ich sowieso nach der Saison aufhöre, leichter gefallen wäre, einen neuen Impuls zu setzen. Wir hatten ja auch ein Auftaktprogramm, das nicht ohne war.“ Doch es kam zunächst ganz anders: Nach drei Siegen zum Start ins Frühjahr war eine vorzeitige Trennung kein Thema. Und auch nach den jüngsten beiden Niederlagen hat de Prato „das Gefühl, dass der Verein mit meiner Arbeit zufrieden ist“.

Dieses Vertrauen will er mit vollem Einsatz zurückgeben, auch, weil er dem neuen Trainer günstigere Voraussetzungen hinterlassen will, als er sie selbst hatte: „Es war schwierig. Im ersten Jahr war die Coronazeit, im zweiten hatten wir erst eine Woche vor Saisonstart den Kader beisammen. Deshalb ist es mir wichtig, dass wir nicht absteigen und dass ich meinem Nachfolger die Mannschaft sauber übergebe.“ Für sich selbst will er ein neues Engagement, bei dem der Aufwand besser mit seiner beruflichen Situation zu vereinbaren ist, nicht ausschließen.

Zunächst aber gilt es, die Klasse zu halten. Eggenfelden, im Hinspiel 6:0-Sieger, ist als Sechster auch noch nicht aus dem Schneider. „Das ist eine kompakte Mannschaft, die eine gute Saison spielt. Aber wir müssen versuchen, die Teams, die zwei Siege von uns weg liegen, mit reinzuziehen. Je mehr mit drinstecken, desto länger ist es offen und dann schenkt am Ende keiner was ab“, fordert de Prato, dessen Team während der Woche im Pokal gegen den SV Bruckmühl nach einem 1:1 (Tor: Andre Gasteiger) im Elfmeterschießen mit 2:4 scheiterte. Dabei erhielten vor allem Rekonvaleszenten und Akteure, die zuletzt weniger zum Zug kamen, Spielpraxis. Für de Prato war die Partie ein wichtiger Schritt zu „mehr Konkurrenzkampf“ in seinem Kader. (um)

TSV Grünwald: Brandl - F. Traub, M. Koch, Kreuzeder, V. Traub, Bornhauser, Wörns, Matijevic, Halbich, Gasteiger, Vourtsis