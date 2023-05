TSV Grünwald: Trainer de Prato will zum Abschied „die 50 Punkte vollmachen“

Von: Umberto Savignano

Teilen

Trainer Florian de Prato verlässt den TSV Grünwald zum Saisonende. © Sven Leifer

Der TSV Grünwald spielt auch in der kommenden Saison in der Landesliga. Trainer Florian de Prato ist vor seinem Abschied trotzdem weiter motiviert.

Grünwald – Den Klassenerhalt in der Landesliga Südost haben die Fußballer des TSV Grünwald seit dem vergangenen Wochenende sicher, trotzdem verspricht Trainer Florian de Prato für das heutige Auswärtsspiel beim VfB Forstinning (Anpfiff 19.30 Uhr): „Vollgas voraus!“

Es gelte nach wie vor „das Leistungsprinzip“, sagt der Coach des Tabellenzehnten: „Wer im Training Gas gibt, hat gute Chancen zu spielen.“ Auch wenn die Grün-Weißen aller Sorgen ledig sind, hat de Prato nämlich durchaus noch Ziele. „Wir haben den Punktestand aus dem vergangenen Jahr zwar schon übertroffen“, sagt er mit Blick auf die derzeit 47 Zähler gegenüber den 44 am Saisonende 2021/22, „aber ich will die 50 vollmachen und einen einstelligen Tabellenplatz.“

Der Ehrgeiz des 36-Jährigen ist auch bei der Rückschau auf das 1:1 gegen Holzkirchen herauszuhören, mit dem sein Team das Abstiegsgespenst jüngst endgültig vertrieb: „Es nervt mich, wenn man sofort für Fehler bestraft wird. Gegen Holzkirchen habe ich zu früh gewechselt, die neuen Spieler sind nicht so reingekommen, da wäre mehr drin gewesen.“ Und so will de Prato mit der gewohnten Ernsthaftigkeit die tolle Serie von zuletzt vier Siegen und einem Remis fortführen: „Ich habe meiner Mannschaft zu Beginn der Trainingswoche schon gesagt: Es gibt keine Sperenzchen. Damit sind wir in der ganzen Rückrunde sehr gut gefahren.“

Beim Aufsteiger aus Forstinning, der lange vorne mitmischte, nach zuletzt zehn sieglosen Partien aber mitten in den Abstiegsstrudel geraten ist, ist kein Torfestival zu erwarten, denn es treffen die beiden Teams aufeinander, in deren Spielen die wenigsten Treffer gefallen sind. Wobei die Quote unter Beteiligung des VfB mit 79 Toren noch deutlich unter der des TSV (94) liegt. „Ich habe unter Forstinnings Trainer Ivica Coric selber gespielt. Seine Mannschaften sind immer gut organisiert, das erklärt vielleicht die wenigen Gegentore. Offensiv spielen sie es gut, bis zu einem gewissen Bereich, aber dann fehlt die Gefährlichkeit. Das ist ein bisschen wie bei uns. Wir betreiben sehr viel Aufwand für manchmal nur wenig Erfolg“, analysiert de Prato. „Es wird vielleicht kein spektakuläres Spiel, aber interessant. Das Hinspiel war beispielsweise technisch und taktisch nicht so schlecht.“ Es endete bezeichnenderweise mit einem 1:0 für den TSV. Ein Ergebnis, das sich der nach Haidhausen wechselnde de Prato, der zum Saisonfinale gegen Karlsfeld schon im Urlaub ist, wieder wünschen würde: „Es ist mein letztes Spiel mit Grünwald. Ich will mit einem Sieg ,Servus’ sagen.“ UMBERTO SAVIGNANO

TSV Grünwald: Brandl - V. Traub, M. Koch, Heinzlmeier, Kreuzeder, Bornhauser, Wörns, Sammer, Matijevic, Halbich, Vourtsis