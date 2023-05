TSV Grünwald: Elfinger will „da ansetzen, wo de Prato begonnen hat“

Von: Vinzent Fischer

Teilen

Übernimmt ab Sommer den Trainerposten beim TSV Grünwald: Rainer Elfinger. © IMAGO/Sven Leifer

Rainer Elfinger übernimmt ab Sommer beim TSV Grünwald. Der Trainer-Routinier ist voller Vorfreude. Erneut führt es ihn in die Landesliga Südost.

Grünwald – Seit dem Abschied von Florian de Prato war der TSV Grünwald auf der Suche nach einem neuen Trainer für die kommende Saison. Es fand sich ein kaum weniger bekannter Name: Rainer Elfinger, der in der oberbayerischen Fußball-Szene schon so manche Station durchlaufen hat, wird den Landesligisten ab Sommer trainieren.

TSV Grünwald: Mit Rainer Elfinger übernimmt ein Landesliga-Fachmann

„Ich freue mich sehr auf die Aufgabe“, sagt Elfinger im Gespräch mit Fussball Vorort / FuPa Oberbayern. Die Vorfreude auf den Job beim TSV Grünwald ist dem 56-Jährigen wahrlich anzumerken. Elfinger ist einer, der für den Fußball brennt. Seit 2011 trainierte er fast ununterbrochen Vereine im oberbayerischen Raum. Für den SV Heimstetten war er von 2012 bis 2014 in der Regionalliga verantwortlich.

Elfingers Spezialgebiet ist inzwischen die Landesliga Südost geworden. In der Corona-Saison 2019/2021 coachte er den SB Chiemgau Traunstein. Nach vier Spielen in der neuen Saison trat Elfinger zurück. Den TSV Ampfing (ebenfalls Landesliga Südost) formte Elfinger vom Sorgenkind zum Aufstiegsaspiranten. Nach einem Bruch mit der Vereinsführung zog er auch in Ampfing die Reißleine und trat zurück.

Er sei ab Sommer für vieles offen, sagte Elfinger nach seinem Rücktritt in Ampfing, der für ihn „ein ganz bewusster Schritt“ gewesen ist. Jetzt hat der TSV Grünwald das Rennen gemacht. Die Grün-Weißen haben aktuell den jüngsten Kader der Liga, betont Elfinger ausdrücklich.

Elfinger will in Grünwald „da ansetzen, wo Flo de Prato begonnen hat“

Erneut geht es für den Trainer-Routinier also in die Landesliga Südost. Eine Liga, in der die Mannschaften in der laufenden Saison so eng beieinander stehen wie in kaum einer anderen Spielklasse. Auch der TSV Grünwald hat den Klassenerhalt rechnerisch noch nicht sicher, doch angesichts von sechs Punkten Vorsprung auf den ersten Relegationsrang (aktuell SV Pullach) bei noch drei verbleibenden Spielen können die Verantwortlichen wohl schon für eine weitere Saison in der Landesliga planen.

Einen größeren Umbruch soll es dabei nicht geben, sagt Elfinger. Erst soll mit dem bestehenden Personal gesprochen werden, ehe der Kader punktuell verstärkt wird. „Ich versuche, da anzusetzen, wo Flo de Prato begonnen hat“, so Elfinger, der seit 2011 Schulleiter der Grafen-von-Sempt-Mittelschule in Markt Schwaben ist. Sein Ziel ist dabei „ein gesicherter Platz“ in der heiß umkämpften Landesliga Südost. (vfi)