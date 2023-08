Elfinger: „Zur Unterhaltung haben vor allem wir beigetragen“ – TSV Grünwald triumphiert im Isarderby

Von: Umberto Savignano

Teilen

Jubel beim TSV Grünwald nach dem 2:1-Sieg im Isarderby beim SV Pullach – das krönende Tor erzielt David Halbich (3.v.r.). © brouczek

Unwiderstehlich zieht der TSV Grünwald in der Fußball-Landesliga Südost weiter davon. Auch der SV Pullach konnte den TSV nicht aufhalten.

Pullach/Grünwald – Der Spitzenreiter verbuchte im Isarderby beim SV Pullach durch David Halbichs Treffer zum 2:1 in der Nachspielzeit den siebten Sieg im siebten Spiel – und das trotz Unterzahl. „Hochverdient“, fand TSV-Coach Rainer Elfinger. Auch sein Pullacher Gegenüber Vinzenz Loistl räumte ein: „Grünwald hat verdient gewonnen.“

Die Grün-Weißen drückten in einem temporeichen und durchaus hitzigen Derby gleich aufs Gaspedal: Torjäger David Halbich prüfte SVP-Keeper Timon Dressel (3.). In Führung gingen jedoch die Gastgeber: Mark Zettl setzte sich auf dem linken Flügel durch, Kevin Nsimba köpfte seine Flanke aus kurzer Distanz ein (15.).

Abnutzungskampf im Mittelfeld – Torjäger Halbich vergibt Elfmeter

Auch den nächsten Hochkaräter hatten die Raben, doch Maximilian Stapf scheiterte an Torwart Leopold Bayerschmidt (26.). Was folgte, war vor allem ein Abnutzungskampf im Mittelfeld, bis Halbich im Strafraum von Nasrullah Mirza getroffen wurde. Der Gefoulte trat selbst vom Punkt an, doch Dressel hielt den Ball sogar sicher (42.).

Der verschossene Strafstoß schien die Grün-Weißen aber nochmal anzustacheln: Severin Buchtas Schuss wurde gerade noch von Keita Kawai abgelenkt, die anschließende Ecke köpfte Markus Kreuzeder knapp am Winkel vorbei (45.+2).

Auf den Ausgleich folgen viele Diskussionen um den Schiedsrichter

Das verdiente 1:1 folgte erst, als Kodjovi Koussou aufdrehte und sein Solo mit einem perfekten Abspiel auf Fabian Traub krönte, der die Chance eiskalt nutzte (57.). Dann wurde es richtig turbulent: Alexander Rojeks Freistoß sprang von der Unterkante der Latte auf die Linie, oder doch dahinter? Die Grün-Weißen plädierten auf Tor (67.), Schiedsrichter Johannes Heider (Bissingen) entschied wohl zurecht anders.

Im direkten Gegenzug gab es Freistoß für Pullach, was David Wörns nach Heiders Meinung offenbar zu stark kritisierte: Es gab Gelb-Rot (66.). In Überzahl hatten die Raben zwar zwei Kopfballchancen durch Stapf (69., 75.) und eine Kontermöglichkeit durch Gilbert Diep (88.), aber auch die Grün-Weißen versuchten keineswegs das Remis zu halten, selbst als der umtriebige Koussou mit Verdacht auf Ellenbogenluxation ausfiel. Und sie wurden belohnt: Halbich enteilte nach Severin Buchtas Pass und traf zum 1:2 (90.+7).

Pullach-Trainer Loistl gesteht: „Die Grünwalder haben es gut gemacht und waren sehr effektiv“

Einig waren sich beide Seiten in ihrer Kritik am Unparteiischen. Die Grünwalder fühlten sich klar benachteiligt, auch durch die frühen Verwarnungen. „Die ersten zwei Gelben Karten waren eine Farce“, schimpfte Elfinger. Eine davon begünstigte Wörns’ späteren Ausschluss. Loistl meinte hingegen: „Es waren kuriose Entscheidungen auf beiden Seiten. Schade, dass die Leistung des Schiedsrichters nicht der des Spiels entsprochen hat.“

Unterm Strich stand nach Ansicht beider Trainer aber der richtige Sieger: „Die Grünwalder haben es gut gemacht und waren sehr effektiv. Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen, da war ich zufrieden. In der zweiten haben wir es ein bisschen hergeschenkt“, so Loistl.

Elfinger sah sein Team spielerisch wie kämpferisch vorne: „Pullach hat meistens hohes Holz geschlagen. Zur Unterhaltung der Zuschauer mit guten Spielzügen haben vor allem wir beigetragen. Und selbst in Unterzahl haben wir viel investiert. Ich bin stolz auf meine Mannschaft.“ (Umberto Savignano)

SV Pullach: Dressel - Mirza (76. Horndasch), Belachew, Radau, Burghard, Nsimba, Möller (80. Marseiler), Kawai (61. Nguyen), Zettl, Diep, Stapf

TSV Grünwald: Bayerschmidt - Bornhauser, Wörns, Kreuzeder, V. Traub, Buchta, Heinzlmeier, Kern (39. Rojek), F. Traub, Koussou (89. Ngusu Luzolo), Halbich (90.+8 Zilijkic)

Tore: 1:0 Nsimba (15.), 1.1 Traub (57.), 1:2 Halbich (90.+7)

Besondere Vorkommnisse: Halbich scheitert mit einem Foulelfmeter an Bayerschmidt (42.)

Gelb-Rot: Wörns (66., Foul und Reklamieren)

Zeitstrafe: Zettl (90.+10)

Faire Geste: SVP-Trainer Vinzenz Loistl (r.) gratuliert seinem Grünwalder Kollegen Rainer Elfinger zum Derbysieg. © Münchner Merkur Süd