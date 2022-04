TSV Grünwald: Landesligist hofft gegen Schlusslicht TSV Kastl auf Wiedergutmachung

Von: Umberto Savignano

Will mit seiner Mannschaft beim Tabellenletzten TSV Kastl am besten dreifach punkten: TSV Grünwald-Trainer Florian de Prato. © bro

Der TSV Grünwald trifft nach zuletzt vier Spielen ohne einen Dreier auf den TSV Kastl. Beim Schlusslicht der Landesliga wollen die Grünwalder um Flo de Prato drei Zähler mitnehmen.

Grünwald – Florian de Prato ist froh, dass sich seine Mannschaft schon heute, drei Tage nach dem 2:5 in Holzkirchen, im Auswärtsspiel beim TSV Kastl (19.30 Uhr) rehabilitieren kann. Denn die Pleite vom Nachholspiel nach 2:0-Pausenführung hat den Trainer des TSV Grünwald hart getroffen. „Ich habe auch als Aktiver schon einige Niederlagen hinnehmen müssen, aber so etwas habe ich zum ersten Mal erlebt.

Eigentlich bin ich ein tiefenentspannter Mensch, es braucht viel, bis ich aus der Haut fahre, doch da hätte ich beinahe die Fassung verloren“, bekannte de Prato, der aber besonnen blieb und entschied, „es lieber in mich reinzufressen.“ Was sein Bruder Thomas bei der gemeinsamen Heimfahrt im Auto aus nächster Nähe mitbekam: „Wir haben kein Wort geredet.“ Und auch zuhause war der Frust beim Coach noch längst nicht ausgestanden: „Ich hatte eine lange und schlaflose Nacht.“

Der TSV Grünwald wartet seit vier Spielen auf einen Sieg

Der Ärger war umso größer, als in Holzkirchen die 43-Punkte-Marke und damit der sichere Klassenerhalt zum Greifen nah waren: „Die zweite Halbzeit war eine bodenlose Frechheit. Es ist mir unerklärlich, wie man einen Gegner, für den es um nichts mehr geht, der kein großes Interesse zeigt, nach einer bockstarken ersten Halbzeit, wie wir sie gespielt haben, so zurückkommen lassen kann.“ In der Vorbereitung auf Kastl habe der Holzkirchen-Frust, trotz nötiger Aufarbeitung des Spiels, aber nichts zu suchen, findet de Prato: „Wir müssen wieder für gute Laune sorgen, das Selbstvertrauen muss zurückkehren.“

Schließlich soll beim Schlusslicht, das nach der Winterpause in acht Partien nur vier Zähler holte, der Ligaverbleib unter Dach und Fach gebracht werden. De Prato warnt allerdings: „Das wird schwierig. Kastl hat seit Kurzem einen neuen Trainer, für die beginnt der Abstiegskampf jetzt richtig. Und wir haben schon das Hinspiel 1:4 verloren.“ (Umberto Savignano)

Grünwald: Bayerschmidt - Hippacher, M. Koch, Mair, Schöglmann, Th. de Prato, Wörns, Arkadas, Tschaidse, Meyer, Woudstra