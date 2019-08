Grünwald biegt Rückstand gegen Kastl noch in 4:3-Sieg um

Landesliga-Krimi

von Umberto Savignano schließen

Nach einer sehr ereignisreichen zweiten Halbzeit gewann der TSV Grünwald beim TSV Kastl 4:3 (1:0). Beide Teams lieferten sich schon vom Anpfiff weg einen flotten Schlagabtausch, ohne die ganz großen Möglichkeiten.

Markus Bakis Versuch von der Mittellinie hatte es aber in sich: Als er sah, dass Kastls Schlussmann Jonas Reichl zu weit vor dem Tor stand, zog er einfach ab, der Ball flog haarscharf am linken Eck vorbei (26.). In der 44. Minute brachte Sebastian Koch die Grün-Weißen durch einen aus spitzem Winkel von der rechten Seite flach ins lange Eck getretenen Freistoß in Führung. „Da hat er alle überrascht“, zeigte sich auch Grünwalds Sprecher Jochen Joppa freudig erstaunt über die freche Aktion. Kastl antwortete prompt durch eine Großchance für Timo Pagler, der das Ziel knapp verfehlte (45.+3). „Bis jetzt ist es ein munteres und ausgeglichenes Spiel“, so Joppas Halbzeitfazit.

Nach dem Wechsel wurde die Partie aber noch deutlich unterhaltsamer: Kastl ging durch Treffer von Mike Akade (50.) und Alois Straßer (55.) in Führung, Markus Baki glich per Handelfmeter aus (58.). Thomas Niggl (64.) und Nikola Negic (66.) vergaben Großchancen, die Grün-Weißen erneut in Front zu bringen, auf der anderen Seite nutze Yunus Karayün eine Lücke in der Gäste-Deckung zum 3:2 (67.). Als Koch nach beherztem Solo fiel, forderten die Grünwalder vergebens Strafstoß (73.). Doch die eifrigen Bemühungen der Isartaler wurden durch Maximilian Stapfs Doppelpack, erst per Kopf (78.), dann nach Tobias Schöglmanns Pass eiskalt (83.), belohnt. „In der Abwehr stimmt es noch nicht ganz, aber aber kämpferisch und spieltechnisch war es in der zweiten Halbzeit gut. Unterm Strich ist der Sieg verdient“, bilanzierte Joppa.

TSV KASTL –

TSV GRÜNWALD 3:4

TSV Grünwald: TSV Grünwald: Geck - Bornhauser, Mair, Koch, Schöglmann, Baki, Dieckmann, Niggl (90. Traub), Tschaidse (68. Stapf), Arkadas (78. Zander), Negic

Tore:0:1 Koch (44.), 1:1 Akade (50.), 2:1 Straßer (55.), 2:2 Baki (58., Handelfmeter), 3:2 Karayün (67.), 3:3 Stapf (78.), 3:4 Stapf (87.)