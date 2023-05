TSV Grünwald verabschiedet Coach de Prato mit einem Sieg

Von: Umberto Savignano

Teilen

Grünwald – Mit einem Mini-Kader fuhr der TSV Grünwald zum VfB Forstinning: Gerade mal zwei Feldspieler saßen auf der Bank des Landesligisten, der den Klassenerhalt schon vor der Partie rechnerisch sicher hatte. Ein Hinweis auf nachlassenden Ehrgeiz oder mangelnde Ernsthaftigkeit war die dünne Besetzung allerdings nichts: Die Grün-Weißen boten beim Abstiegskandidaten eine richtig engagierte Vorstellung und gewannen mit 3:

1 (3:1). „Die Mannschaft hat die Devise von Trainer Florian de Prato verfolgt: Wir haben nichts zu verschenken. Wir haben uns selber hinten rausgearbeitet, das sollen die anderen auch tun“, erklärte TSV-Sprecher Jochen Joppa den Ehrgeiz der Truppe und lobte sie dafür, wie sie die Vorgaben umgesetzt hatte: „Der Sieg war hoch verdient, wir waren über das ganze Spiel die dominante Mannschaft.“

David Wörns brachte die Grünwalder mit einem perfekt getretenen Freistoß in Führung (24.), David Halbich legte nach einer Bilderbuch-Kombination aus dem hinteren Mittelfeld und idealem Steckpass von Marco Bornhauser eiskalt das 2:0 nach (33.). Eine Minute später bangten die Gäste um den am Boden liegenden Wörns, der sich aber trotz einer äußerst schmerzhaften Unterarmprellung durchbiss auch ein Beleg für die gute TSV-Einstellung. Aus dem Nichts gelang Dominik Damjanovic der Anschluss (40.). „Es war ein Geplänkel am Strafraumeck, dann hat er einfach abgezogen und unhaltbar getroffen. Ein Tor des Monats“, so Joppa. Darijo Matijevic stellte nach einem schulmäßigen Konter allerdings gleich wieder den alten Abstand her (43.). „Das waren lauter schöne Tore“, schwärmte Joppa, „und mit dem schnellen 3:1 war die Luft bei Forstinning raus.“

Mitte des zweiten Durchgangs brachten die Hausherren eine ruppige Note ins Spiel, aber Schiedsrichter Florian Braunsperger (Simbach) beruhigte die Gemüter wieder, auch mit zwei Zeitstrafen für Grünwalds Dimitrios Vourtsis und Forstinnings Kenan Numanovic (63.). „Er hat das auf diplomatische Art aufgelöst“, lobte Joppa den Unparteiischen. Ein ganz dickes Kompliment vom TSV-Sprecher gab es nach dem neunten Sieg im 13. Spiel des Jahres aber vor allem für den Trainer: „Es war schon eine tolle Leistung von ihm, wie er nach der Winterpause eine eingeschworene Truppe geformt hat.“ Für den scheidenden de Prato, der am kommenden Wochenende schon im Urlaub ist, war es die letzte Partie als Grünwalder Coach. Dementsprechend sei seine Gemütslage gewesen, so Joppa: „Flo war hocherfreut und tieftraurig zugleich.“ (um)

VfB Forstinning – TSV Grünwald 3:1 (3:1)

Grünwald: Brandl - V. Traub (79. Boubacar), M. Koch (75. Gasteiger), Heinzlmeier, Kreuzeder, Bornhauser, Wörns, Sammer, Matijevic, Halbich, Vourtsis

Tore: 0:1 Wörns (25.), 0:2 Halbich (33.), 1:2 Damjanovic (40.), 1:3 Matijevic (43.) Zeitstrafen: Vourtsis (63.), Numanovic/Forstinning (63.)