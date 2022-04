TSV Grünwald will nach Pokalsieg gegen Unterföhring Klassenerhalt endlich eintüten

Von: Umberto Savignano

Angetan von der Spielfreude: Der Grünwalder Trainer Florian de Prato (rechts) hat gegen Unterföhring eine Top-Formation aufs Feld geschickt. © Robert brouczek

Beim SB Chiemgau Traunstein will der TSV Grünwald an diesem Samstag (18 Uhr) den Klassenerhalt endlich auch rechnerisch perfekt machen und damit das nachholen, was zuletzt beim 1:3 gegen Aiglsbach versäumt wurde

Grünwald – . Diesen Ausrutscher nach zuvor starken Wochen nahm Grünwalds Trainer Florian de Prato auf seine Kappe: „Vielleicht habe ich zu viel über die allgemeine Situation gesprochen, weil ich die Spannung hochhalten wollte, und bin zu wenig im Detail auf die Schwächen des Gegners eingegangen.“ Außerdem habe Aiglbachs Torwart „eine Bombenleistung“ geboten.

Der Flop ist nach dem 3:1 (1:1)-Erfolg in der Totopokal-Qualifikationsrunde gegen den Liga-Konkurrenten FC Unterföhring (Tore: Luca Tschaidse, Dimitrios Vourtsis und ein Eigentor) aber ohnehin abgehakt. Etwas überraschend hatte de Prato gegen den Tabellenzweiten eine Top-Formation aufs Feld geschickt. „Der Dienstag ist unser Hauptbelastungstag im Training. Und wir wollten ein bisschen was ausprobieren“, erklärte der Coach, warum er dem Stammpersonal Spielpraxis verschaffte und eher intern rotieren ließ. Denn erstmals liefen Marc Koch und David Wörns als Innenverteidiger-Duo auf. Das habe sehr gut funktioniert, zeigte sich de Prato vom Ergebnis dieses Experiments positiv überrascht. „Vor allem die Spielfreude, die wir dabei entwickelt haben“ gefiel dem 35-Jährigen.

Obwohl de Prato kein glühender Anhänger des Pokal-Wettbewerbs ist, wollte er die Partie gegen Unterföhring ernsthaft angehen, auch, „um nicht zweimal innerhalb kurzer Zeit zu verlieren.“ Die Gefahr, so in einen Negativlauf zu rutschen, ist erst einmal gebannt, der TSV reist selbstbewusst nach Traunstein. Dort erwarte seine Mannschaft „ein geiles Stadion mit Top-Rasen“, so de Prato, der mit rund 400 Fans rechnet. „Wir freuen uns mega drauf.“ Er habe allerdings auch „eindringlich vor Traunstein gewarnt“, so der Coach. Spielertrainer Daniel Majdancevic, der die Chiemgauer seit seiner Amtsübernahme im Spätherbst aus der Abstiegszone geführt hat, sei „einer, der den Unterschied ausmacht“. Trotzdem gelte es für seine Grün-Weißen, die 39 Punkte auf dem Konto haben, die 40er-Marke zu knacken und den Klassenerhalt zu sichern. Dabei muss de Prato auf Julian Hippacher und Severin Buchta verzichten. Letzterer fällt wegen eines medizinischen Eingriffs sogar bis Saisonende aus. (UMBERTO SAVIGNANO)

TSV Grünwald: Bayerschmidt – Bornhauser, M. Koch, Wörns, Kreuzeder, Th. de Prato, Niggl, F. Traub, Arkadas, Vourtsis, Woudstra