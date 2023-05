Grünwald will nicht rechnen, sondern punkten - „Es ist die irrste Liga aller Zeiten“

Von: Umberto Savignano

Florian de Prato „Wir wollen es sportlich fair bis zum Ende durchziehen. Es wird keine Experimente geben.“ © Fupa

Man muss schon ein leidenschaftlicher Zahlentüftler sein, um auszurechnen, wie sehr welche Mannschaft bei welchen Eventualitäten in den letzten drei Runden der Landesliga Südost noch zittern muss. Für den Tabellenneunten TSV Grünwald mit seinen 46 Punkten lässt sich das Gefährdungspotenzial vor dem heutigen Heimspiel gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten TuS Holzkirchen (Anstoß 19.30 Uhr) allerdings relativ klar ermitteln.

Grünwald – Theoretisch könnte es die Grünwalder noch erwischen, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Selbst, wenn sie in den letzten drei Partien leer ausgingen, hätten die Grün-Weißen immer noch einen besseren Punktquotienten als ihn alle aktuellen Tabellen-14. der anderen vier Staffeln im Falle einer Siegesserie erreichen könnten. Weil die beiden besten unter den fünf Teams auf Rang 14 sicher in der Landesliga bleiben, muss sich der TSV also nur am derzeit 15. der Südost-Gruppe, dem SSV Eggenfelden, orientieren. Die Niederbayern haben 38 Zähler, müssten also dreimal gewinnen, um Grünwald zu überflügeln. Weil Eggenfelden am letzten Spieltag aber auf den mit 40 Punkten auf Platz 14 liegenden SV Pullach trifft, könnte dann dieser wiederum maximal mit dem TSV gleichziehen. In diesem Fall würde der direkte Vergleich zwischen den beiden Isartal-Nachbarn herangezogen: Hier steht es aufgrund der jeweiligen 1:3-Heimpleiten unentschieden, das Torverhältnis müsste entscheiden. Bei minus zehn des SVP zu minus acht des TSV könnte es auch hier noch spannend werden, doch, dass es überhaupt so weit kommt, ist, wie erwähnt, eher unwahrscheinlich.

Andererseits: Was heißt das schon in so einem verrückten Spieljahr? „Es ist ja jetzt schon die irrste Liga aller Zeiten“, findet Florian de Prato, der sich lieber auf die Erledigung der eigenen Aufgaben als auf die Mathematik verlässt: „Ein Punkt gegen Holzkirchen wäre Gold wert.“ Nebenbei wird Grünwalds Trainer nach vier Siegen in Folge schon wieder mit ganz anderen Rechenspielen konfrontiert: „Ein Bekannter hat gesagt, wir könnten sogar noch Zweiter werden.“ Doch das sei überhaupt kein Thema: „Wir müssen sehen, wo wir herkommen. Wenn wir 50 Punkte schaffen, sind wir wahrscheinlich Fünfter oder Sechster, das wäre dann wirklich eine gute Saison.“

Die aktuelle Erfolgsserie würde de Prato, der sein zweijähriges Engagement an der Keltenstraße ja mit Saisonschluss beendet, schon aus persönlichen Gründen gerne fortsetzen: „Mit mir haben wir gegen Holzkirchen bisher alle drei Spiele verloren. Auswärts haben wir zweimal sogar eine überragende erste Halbzeit gespielt und sind dann eingegangen.“ Aber auch die allgemeine Motivation sei hoch, versichert er: „Wir wollen erstens den Klassenerhalt rechnerisch festmachen und zweitens, so wie uns Brunnthal (das bereits als Absteiger feststehende Schlusslicht - d. Red.) das vormacht, es sportlich fair bis zum Ende durchziehen. Es wird keine Experimente geben.“ (um)

TSV Grünwald: Brandl - F. Traub, M. Koch, Heinzlmeier, V. Traub, Bornhauser, Wörns, Sammer, Matijevic, Halbich, Vourtsis