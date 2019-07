TSV Grünwalds Revanche - erster Landesliga-Sieg gegen Kirchheimer SC

Vidak-Team bezwingt Aufsteiger Kirchheim 1:0

Grünwald – Im Juni 2014 hat der Kirchheimer SC dem TSV Grünwald das Ticket für die Landesliga in der Relegation aus der Hand gerissen.

Gut fünf Jahre später hat die Elf von Trainer Pero Vidak – damals wie heute Coach in Grünwald – verspätet Revanche genommen: Mit 1:0 siegte der TSV gestern und landete damit seinen Premierensieg in dieser Saison. Der Aufsteiger aus Kirchheim dagegen wartet noch auf seinen ersten Punkt in der Landesliga.

Bei mildem Sommerwetter schickte TSV-Trainer Vidak eine mit Neuzugängen gespickte Startelf ins Rennen: Neben den drei Ex-Türkgücü-Kickern Markus Baki, Luca Tschaidse und Marco Bornhauser durften auch Keeper Florian Geck, Sebastian Koch und David Androsevic von Beginn an ran. Derweil hatte Gäste-Coach Steven Toy seine Anfangsformation im Vergleich zum 1:2 gegen Hauzenberg auf vier Positionen verändert – unter anderem räumte er selbst seinen Platz für Kapitän Eugen Martin.

Womöglich war es diese Vielzahl neuer Gesichter, deretwegen beide Teams anfangs wenig zustande brachten. Bei Grünwald lief der Ball zwar gefälliger durch die Reihen – an der Strafraumgrenze aber wich die Gefälligkeit der Gefahrlosigkeit. Und der KSC? Der brachte offensiv nichts auf die Reihe – bis zur 26. Minute. Da flog ein Abschlag in den Sechzehner, wo Sebastian Zielke die Kugel an TSV-Keeper Geck vorbeispitzelte, und das Spielgerät an den Pfosten klatschte.

Diese Szene wirkte wie ein Weckruf auf die Grünwalder. Als hätte ihnen jemand verraten, dass man auch aufs Tor schießen darf, reihten sie plötzlich drei Chancen aneinander: Erst köpfte Maximilian Stapf – er war früh für den verletzten Thomas Niggl gekommen – zu ungenau, dann feuerte Androsevic aus elf Metern auf den Keeper, und schließlich wurde ein Schuss von Baki soeben noch von Matthias Ecker von der Linie gekratzt. Die Bilanz nach 45 Minuten: ein dickes Brett für den KSC, drei Chancen für den TSV – null Tore.

Nach dem Wechsel schien es dann, als hätte jemand die Repeat-Taste gedrückt – und die Spieler die Trikots getauscht. Denn nun war es der KSC, der durch Fabian Löns und zweimal Michael Geier drei Chancen binnen kürzester Zeit versiebte. Das dicke Brett dagegen hatte Grünwalds Stapf, der nach feiner Baki-Vorarbeit aus kurzer Distanz einnetzte – zum 1:0.

Kurz nach dem Tor wäre Matthias Ecker um ein Haar der Ausgleich gelungen, er scheiterte jedoch am präsenten Geck im Grünwalder Tor. Der musste hernach keine brenzlige Situation mehr überstehen, sodass am Ende ein 1:0-Sieg für die Platzherren zu Buche stand.

TSV Grünwald – Kirchheimer SC 1:0 (0:0)

TSV: Geck, Bornhauser, Kiran, Koch, Dieckmann, Mair (60. Hochholzner), Baki, Tschaidse (72. Meyer), Schöglmann, Androsevic, Niggl (13. Stapf).

KSC: Magdolen, Jacobi, Kaltenhauser, Ecker, Martin, Duggan, Zabolotnyi (55. Schmöller), Baitz, Geier (64. Eckerl), Zielke (58. Wilson), Löns.

Tor: 1:0 Stapf (57.)

Schiedsrichter: Richard Conrad (Feldkirchen) – Zuschauer: 80.