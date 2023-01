„Das war von Anfang an unser Saisonziel“: TSV Haar nach Krise auf Aufstiegskurs

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Trainer David Deschamps und der TSV Haar sind auf Kurs Aufstieg. © Gerald Förtsch

Erst Sechster in der Abschlusstabelle, dann Vierter und vorige Saison Dritter: Der TSV Haar hat sich in den vergangenen Jahren in der A-Klasse 6 peu à peu verbessert.

Haar – Nun soll in dieser Spielzeit endlich der ganz große Wurf gelingen – sprich: der Aufstieg in die Kreisklasse. „Das war von Anfang an unser Saisonziel“, sagt Dominik Mooser, der die Mannschaft zusammen mit David Deschamps trainiert. Und aktuell liegt ihre Mannschaft voll auf Kurs: Mit 26 Punkten aus 13 Spielen überwintert der TSV auf Rang zwei, einem Aufstiegsplatz.

Dabei lief es zunächst alles andere als rund für Haar. „Wir sind schlecht gestartet und hatten im Oktober eine Krise“, sagt Mooser. Doch seit wieder alle Spieler zur Verfügung stehen, eilt das Team von Sieg zu Sieg und fegt die Gegner mitunter regelrecht vom Platz. So gewannen die Haarer ihre letzten vier Partien vor der Winterpause mit 4:0 gegen Forstinning, 11:0 gegen den SV Dornach II, 3:0 gegen Grüne Heide Ismaning II und 7:0 gegen Ebersberg.

„In diesen Spielen hat man gesehen, zu was die Mannschaft in der Lage ist“, sagt Mooser. Sollte es am Saisonende zum Aufstieg reichen, „dann gehe ich davon aus, dass wir in der Kreisklasse die Liga halten könnten“, sagt der Coach. „Allerdings ist der Sprung von der A-Klasse zur Kreisklasse schon ziemlich groß.“ Zugute komme seiner Mannschaft in dieser Saison, dass der breite Kader zu einem „gesunden Konkurrenzkampf“ führe. Dieser dürfte im neuen Jahr andauern – zumal der TSV Haar in Lenny Gremm einen alten Bekannten zurückgeholt hat, der sein Glück zuletzt beim FC Aschheim probierte.

Mit der Vorbereitung geht’s für die Haarer am 2. Februar los. Anders als im Vorjahr habe er seinen Kickern diesmal keine Laufpläne für die Winterpause an die Hand gegeben, sagt Dominik Mooser. „Das hat damals nicht so gut funktioniert, deshalb haben wir es diesmal gelassen“, erklärt der Trainer. „Dafür wird die Vorbereitung mit drei Einheiten pro Woche ein bisschen intensiver.“ (ps)