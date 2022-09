Knock-Out in der 87. Minute: TSV Haar vermiest Moosacher Auftakt

Rustikal, ja! Erfolgreich, nein! Das Chancenverhältnis konnten (gelb) Yusif Kamara und der TSV Moosach zwar ausgeglichen gestalten, den Dreier aber räumte Haar ab. Foto: sro © sro

Die Antithese von Moosachs Fußballchef Jürgen Werner trifft vollständig zu, das erste Saisonspiel gegen den TSV Haar setzte der TSV mit 1:2 Toren in den Sand: „Fehlstart geglückt.“

Moosach – Das Punktspieldebüt von Moosachs Neutrainer Nedeljko Tomic erbrachte also nicht den erhofften Sieg gegen den im Vorjahr knapp am Aufstieg gescheiterten TSV Haar. „Haken dran und Mund abputzen, es hilft ja nichts.“ Werner möchte also sofort den Fokus auf die nächste Partie beim SC Baldham-Vaterstetten II richten. „Wir trainieren jetzt zweimal richtig in dieser Woche, bei Baldham wird es sicher ein interessantes Spiel. Kopf hoch, Brust raus und weiter geht’s.“ Abteilungsleiter Werner möchte eine entsprechende Körpersprache und ein selbstbewussteres Auftreten bei den kommenden Aufgaben sehen als zum Liga-Auftakt.

Der Gast aus Haar führte nämlich nach 30 Minuten, als Joscha Schöffel einen Eckball zum 0:1 einnickte. Nach dem Seitenwechsel kam die Heimelf aber durch Neuzugang Kristian Zirdum zum 1:1-Ausgleich (66.). „Haar hatte dann ein paar zwingende Chancen, wir aber auch“, kommentierte Jürgen Werner den zweiten Durchgang. „Sie haben aber mit Reinhold Pommerenke und Christian Holzner auch zwei torgefährliche und schnelle Leute“, so der Moosacher Funktionär.

Und tatsächlich sorgte der ehemalige Baldhamer Knipser Reinhold Pommerenke für den Moosacher Knock-Out: In der 87. Minute erreichte ein Steckpass den Offensivakteur und das 1:2 war perfekt. (arl)

TSV Moosach: Vukovic, Traore, Möltner, Saban, Zirdum, Mäusl, Trogrlic, Stürzer, Wagner, Kamara, Weidmann, Hauser, Pisonic, Holzwart.