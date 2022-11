11:0 im Spitzenduell - TSV Haar schlägt SV Dornach II

Von: Patrik Stäbler

Haar marschiert: Trainer Dominik Mooser (rechts) und sein Team spielen wie entfesselt. © Gerald Förtsch/Archiv

Ein Schuss, ein Treffer – hier Jubel, dort Tristesse. Als der Schiedsrichter eindreiviertel Stunden später das Spitzenspiel in der A-Klasse 6 zwischen dem TSV Haar und dem SV Dornach II abpfeift, haben die 50 Zuschauer eine fast unangenehm einseitige Partie und beinahe ein Dutzend Tore des TSV gesehen – aber keinen einzigen Treffer der Gäste. Und so steht am Ende ein 11:0-Sieg für Haar, der Fragen aufwirft.

Haar/Dornach – Der Minutenzeiger hat sich gerade erst aufgewärmt und zwei Runden gedreht, als der TSV Haar im Heimspiel gegen den SV Dornach II den ersten durchdachten Angriff vorträgt in diesem Spitzenspiel der A-Klasse 6 – oder genauer gesagt: in dieser Partie, die eigentlich ein Spitzenspiel werden soll. In der betreffenden Szene bringen die Platzherren den Ball nach vorne, wo er zu Lukas Rother zurückgelegt wird, der aus dem Rückraum trocken einnetzt – zur 1:0-Führung.

„Es war ein Tag zum Vergessen, an dem bei uns nichts und bei Haar alles geklappt hat. Das hat schon mit der Schuhwahl angefangen“

„Es war ein Tag zum Vergessen, an dem bei uns nichts und bei Haar alles geklappt hat“, lautet die Erklärung von Dornachs Trainer Dennis Merdzanic, der den Absteiger seit dieser Saison mit Bastian Bornkessel betreut. „Das hat schon mit der Schuhwahl angefangen“, ärgert sich der Coach. So seien seine Spieler in mehreren Situationen weggerutscht, was dazu beigetragen habe, dass der SVD früh mit drei Toren in Rückstand gerät. „Und danach ist es bei uns wild geworden“, kritisiert Merdzanic. „Da haben wir völlig die Ordnung verloren.“

Und das bestraft Haar gnadenlos – vor allen in Person von Meris Durmic und Reinhold Pommerenke. Zweiterer trifft in der ersten Hälfte dreimal ins Schwarze, ehe ihm zwei Minuten vor Schluss gar noch ein vierter Treffer zum 11:0-Endstand gelingt. Derweil braucht Meris Durmic nach seiner Einwechslung in der 51. Minute kaum eine halbe Stunde, um einen lupenreinen Hattrick zu erzielen.

„Wir sind jetzt Zweiter, und dort wollen wir auch überwintern. Unser Ziel ist der Aufstieg, wir wollen nach oben.“

„Ich bin stolz auf die Jungs“, freut sich Coach Dominik Mooser, der den TSV mit David Deschamps trainiert. „Sie haben bis zum Schluss Gas gegeben und wirklich stark gespielt.“ Dabei sei noch im Oktober nach einigen schwächeren Auftritten „ein bisschen Krisenstimmung“ in Haar aufgekommen, räumt Mooser ein. Doch inzwischen läuft es wieder rund beim TSV, der sich durch den Sieg in der Tabelle auf einen Aufstiegsplatz schiebt. „Wir sind jetzt Zweiter, und dort wollen wir auch überwintern“, sagt der Trainer. „Unser Ziel ist der Aufstieg, wir wollen nach oben.“

Gleiches sagt auch Dennis Merdzanic für seinen SVD – trotz der Pleite im Spitzenspiel. Zuvor war Dornach neun Spiele unbesiegt geblieben, „und von Woche zu Woche besser geworden“, sagt der Coach. „Wir haben zu Saisonbeginn den Aufstieg als Ziel ausgegeben. Und bis zu dem Spiel in Haar waren wir voll im Soll.“ Dass die 0:11-Klatsche seine Elf nun aus der Bahn werfen könnte, befürchte er nicht, sagt Merdzanic. „Eigentlich will ich gar nicht lange auf dieser Niederlage rumreiten. Am besten ist es, wenn wir dieses Spiel möglichst schnell aus den Köpfen rausbekommen.“ (PATRIKSTÄBLER)

TSV Haar - SV Dornach II 11:0 (5:0)

Haar: Skytte, Bowen (51. Andraschko), Auwärter, Rother, Mooser, Tu. Demirci (51. Drame), Schöffel, Pommerenke, Pollok (60. Hansen), To. Demirci (51. Durmic), Holzner.

Dornach II: Gassel, Hareb (41. Simone), Humpf (60. Trabelsi), Bagci (51. Fleischmann), Geodakyan, Strupat-Predeek, Bartosch, Sulfekar (33. Araque), Bornkessel (46. Pavlic), Lindner, Bittl.

Tore: 1:0 Rother (3.), 2:0 Pommerenke (8.), 3:0 Schöffel (27.), 4:0 Pommerenke (41.; Elfmeter), 5:0 Pommerenke (43.), 6:0 Mooser (51.), 7:0 Durmic (54.), 8:0 Durmic (74.), 9:0 Durmic (80.), 10:0 Rother (83.), 11:0 Pommerenke (88.).

Schiedsrichter: Dusan Hrnjacki (SC Oberweikertshofen) – Zuschauer: 50.