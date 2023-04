TSV Haar seit einem halben Jahr ohne Gegentor

Von: Patrik Stäbler

Sie nennen ihn Kasper Schmeichel: Haars dänischer Toreverhinderer Nikolaj Skytte hält seinen Kasten seit 811 Minuten sauber. © Gerald Förtsch

Bisher hat sich Kasper Schmeichel im Tor des TSV Haar noch nicht beschwert – und das ist durchaus verwunderlich. Nicht, dass der dänische Nationalkeeper tatsächlich das Gehäuse des A-Klassisten hüten würde. Vielmehr ist das der Job von dessen Landsmann Nikolaj Skytte, der wegen seiner Herkunft von den Teamkollegen stets „Kasper Schmeichel“ gerufen wird.

Haar – Dieser Däne in Reihen der Haarer hätte nun allen Grund zum Klagen – ganz einfach, weil er so wenig zu tun bekommt. So hat der Club sein letztes Gegentor in einem Ligaspiel vor mehr als einem halben Jahr kassiert. Seither hält Nikolaj Skytte seinen Kasten sauber – mittlerweile stolze 811 Minuten lang.

Auch im Duell gegen den Spitzenreiter der A-Klasse 6, den TSV Hohenbrunn, hat sich die Defensive des Tabellenzweiten nun schadlos gehalten. So stand am Ende ein 5:0-Kantersieg für den TSV Haar zu Buche, der laut Dominik Mooser vollauf verdient gewesen sei. „Es war ein einseitiges Spiel“, berichtet der Coach, der in Haar zusammen mit David Deschamps ein Trainerduo bildet. „Wir haben gut angefangen und sind schnell in Führung gegangen. Das 1:0 war der Dosenöffner.“

Dabei rückten die Haarer der Konserve aus Hohenbrunn bereits nach vier Minuten zu Leibe – und zwar in Person von Joscha Schöffel. Er köpfte eine Ecke ins gegnerische Tor, was zugleich der einzige Treffer im ersten Durchgang blieb. Nach der Pause erwischten die Platzherren dann erneut einen Start nach Maß. Diesmal netzte Tolgahan Demirci ein, ehe sein Teamkollege Christian Holzner binnen einer Viertelstunde einen Doppelpack schnürte und damit die Vorentscheidung besorgte. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Memis Durmic mit dem 5:0 in der 84. Minute. Zu diesem Zeitpunkt war sein Team bereits in Unterzahl, nachdem Denis Avdukic kurz zuvor mit Rot vom Platz geflogen war.

Durch den Sieg im Spitzenspiel verkürzt der seit neun Partien unbezwungene TSV den Rückstand auf den Tabellenführer Hohenbrunn auf einen Punkt. Da jedoch auch der zweite Rang am Saisonende zum direkten Aufstieg berechtigt, geht der Blick in Haar vielmehr nach unten zu Platz drei, den aktuell der TSV Zorneding II innehat – jedoch schon zehn Zähler dahinter. Am kommenden Sonntag gastieren die Haarer zum direkten Duell beim Tabellendritten. „Und wenn wir in Zorneding gewinnen sollten“, sagt Mooser, „dann fehlt uns nur noch ein Punkt, um den Aufstieg perfekt zu machen“ – bei immerhin noch drei verbleibenden Spielen.

Kurzum, der TSV Haar liegt voll auf Kurs in Richtung Kreisklasse, wo seine Mannschaft auch mit dem jetzigen Kader eine gute Rolle spielen könnte, ist der Coach überzeugt. „Wir würden wahrscheinlich nicht für Furore sorgen und ganz oben mitspielen“, sagt Dominik Mooser. „Aber ich glaube schon, dass die Mannschaft stark genug ist, um die Klasse zu halten.“ Zumal, wenn sich die aktuell beste Abwehr der A-Klasse 6 eine Liga höher ähnlich sattelfest präsentiert. Und wenn dann doch mal ein Schuss aufs Haarer Tor durchdringt, dann steht im Gehäuse ja auch noch Kasper Schmeichel. (PATRIK STÄBLER)

TSV Haar – TSV Hohenbrunn 5:0 (1:0)

Haar: Skytte, Auwärter, M. Pollok, Mooser, Gremm (69. Durmic), Schöffel (49. Tolgahan Demirci), Pommerenke (73. Avdukic), D. Pollok (53. Tuna Demirci), F. Holzner, Bowen (63. Andraschko), C. Holzner.

Tore: 1:0 Schöffel (5.), 2:0 Tolgahan Demirci (53.), 3:0 C. Holzner (57.), 4:0 C. Holzner (72.), 5:0 Durmic (84.). – Rot: Avdukic (80.) – Zuschauer: 100.