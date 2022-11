Nach Zusammenschluss von TSV Haar und TSV Grasbrunn: Zwei Teams auf Aufstiegskurs

Von: Patrik Stäbler

Neue Trikots für die SG Haar/Grasbrunn: Hinten v.l.: Laura Stelzl, Anna Busche, Elena Berendt-Richter, Franzi Vogel, Sarah Steffen; M.v.l.: Sponsor Christian Klug, Amelie Rieder, Johanna Wiedemann, Annika Böttger, Jonna Martin, Laura Balven, Serena Klug; vorne v.l.: Laura Pirker, Noemi Vowinkel, Christina Dörr, Miriam Ruthardt, Nina v.d.Heide. Foto: SG Haar/Grasbrunn © SG Haar/Grasbrunn

Das eine ist der sportliche Erfolg, den man mit Blick auf die Tabelle nicht groß hinterfragen braucht. So mischen die Fußballerinnen der SG Haar/Grasbrunn als Dritter der Kreisliga 1 im Aufstiegsrennen mit.

Haar/Grasbrunn – Gar noch besser steht die Reserve der neuen Spielgemeinschaft da, die in der A-Klasse 1 an der Spitze thront. Das andere jedoch, das sich aus Tabellen nicht herauslesen lässt, ist das, was abseits des Rasens geschieht. Und hier, sagt Holger Thies, der die beiden Mannschaften zusammen mit Harry Pirker betreut, habe sich die im Sommer gegründete Spielgemeinschaft „schon richtig gut zusammengefunden“. Dass die einstigen Rivalen nun gemeinsam an einem Strang ziehen, sei „absolut der richtige Weg“, ist der Grasbrunner Holger Thies überzeugt. Ganz ähnlich hört sich das bei Timm Lohmann an, dem Abteilungsleiter des TSV Haar: „Das ist für beide Vereine eine Win-Win-Situation.“

Dabei ist die Spielgemeinschaft der Nachbarklubs zumindest aus Sicht des TSV Haar ein aus der Not geborenes Projekt. Denn im Sommer verließ der Trainer der dortigen Fußballerinnen den Verein in Richtung FC Stern München. In der Folge erwogen etliche Spielerinnen des Kreisligateams, ihrem Coach zu folgen. „Wir mussten also etwas unternehmen, um die Mannschaft zu erhalten“, sagt Timm Lohmann. Und so suchte die Abteilungsleitung nach möglichen Partnern in der Umgebung, worauf man schnell auf den TSV Grasbrunn stieß – ein Verein, mit dem die Haarer bereits im Seniorenbereich mehrere Spielgemeinschaften haben.

„Die Gespräche mit Grasbrunn sind total unkompliziert gelaufen“, sagt Timm Lohmann. „Schon drei Tage später haben wir die Spielgemeinschaft gegründet.“ Aufseiten des TSV Grasbrunn wurden zuvor noch die Spielerinnen des bestehenden B-Jugend-Teams befragt, ob sie sich mit den Haarer Frauen zusammenschließen wollen, erzählt Holger Thies, der die Mannschaft zusammen mit Harry Pirker bereits seit der E-Jugend betreut. „Wir haben alle in einem Zoom-Call zusammengetrommelt, und sie waren dafür.“ Ging man anfangs davon aus, nur eine gemeinsame Mannschaft bilden zu können, stellte sich alsbald heraus, dass dies nicht reichen werde. Der Grund: Anders als befürchtet, kehrten nur zwei Haarerinnen dem Klub den Rücken. „Dass fast alle geblieben sind, hat uns sehr gefreut“, sagt Timm Lohmann.

Der neuen SG standen so plötzlich 28 Spielerinnen zur Verfügung. Inzwischen habe man infolge mehrerer Rückkehrerinnen und Neuzugänge sogar 38 Namen auf dem Zettel, berichtet Holger Thies. Da die Spielgemeinschaft das Startrecht des TSV Haar übernehmen konnte, startet ihre Erste Mannschaft diese Saison in der Kreisliga, während die Reserve in der A-Klasse antritt. „Für uns ist das eine ideale Kombination“, sagt Holger Thies. „Denn so können wir für jedes Niveau etwas bieten.“

Wobei das Trainerduo sich mit den aktuellen Ligen nicht zufriedengeben will. „Wir haben vor der Saison gesagt, dass wir mit beiden Mannschaften aufsteigen wollen“, betont der Coach. Während sich die Reserve als Spitzenreiter voll auf Kurs befindet, ist das Kreisligateam nach einer 1:7-Klatsche beim TSV Turnerbund München am vergangenen Sonntag auf Tabellenrang drei abgerutscht. Bei einem Punkt Rückstand auf die beiden Erstplatzierten ist jedoch noch alles drin, wenn im neuen Jahr das Ticket für die Bezirksliga vergeben wird. Zuvor aber wartet auf die SG Haar/Grasbrunn im letzten Auftritt vor der Winterpause noch eine richtungsweisende Partie. Denn an diesem Sonntag um 17 Uhr empfängt die Spielgemeinschaft den Tabellenzweiten TSV Turnerbund zum Rückspiel. (ps)