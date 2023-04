TSV Hohenbrunn: 0:5-Pleite gefährdet Projekt Aufstieg nicht

Von: Umberto Savignano

Früh gerät der TSV Hohenbrunn in Rückstand. Torwart Calvin Weinert ist machtlos. © Gerald Förtsch

Das Spitzenspiel beim TSV Haar hatten sich die Fußballer des TSV Hohenbrunn ganz anders vorgestellt. Mit 0:5 (0:1) gingen sie beim härtesten Konkurrenten um die Meisterschaft der Münchner A-Klassen-Gruppe 6 baden. Gravierende Folgen dürfte die Pleite für das Team von Trainer Sebastian Heidrich aber kaum haben, es steht trotzdem vor der sofortigen Rückkehr in die Kreisklasse. Denn zum einen sind die Hohenbrunner weiterhin Spitzenreiter, zum anderen steigen zwei Teams direkt auf und der Vorsprung auf den Dritten TSV Zorneding II beträgt elf Punkte.

Hohenbrunn – Gleichwohl war Heidrich mit dem Auftritt in Haar nicht zufrieden: „Wir haben nicht gut ins Spiel gefunden, bekommen durch einen Standard ein frühes Gegentor. Danach haben wir uns ein bisschen gefangen.“ Nach einer Regenunterbrechung nahmen sich die Hohenbrunner für die zweite Halbzeit einiges vor, doch stattdessen kam Haar wieder stark aus der Kabine, sorgte mit einem Doppelschlag (53., 57.) für die Vorentscheidung. „Wir hatten zu viele einfache Ballverluste jeder kleinste Fehler wurde von Haar sofort bestraft. Das war ein ganz starker Gegner und der Sieg ist auch in der Höhe verdient“, erkannte Heidrich die Überlegenheit des Rivalen an, für die er auch eine Erklärung hatte: „Haar konnte in den vergangenen Wochen immer in derselben Aufstellung antreten, sie waren recht eingespielt, während bei uns einige Leistungsträger aktuell verletzt sind.“

Doch der Sprung nach oben scheint ja nicht gefährdet. Gewinnt Hohenbrunn an diesem Sonntag (13 Uhr) zuhause gegen den SC Baldham-Vaterstetten II bei gleichzeitiger Haarer Schützenhilfe in Zorneding, dann darf vor den letzten drei Partien schon gefeiert werden. Für Heidrich wäre es die Erfüllung der Vorgabe: „In der vergangenen Saison sind wir sehr unglücklich aufgrund des direkten Vergleichs abgestiegen. Wir sind zusammengeblieben und mein persönliches Ziel war ganz klar der Wiederaufstieg. Das habe ich der Mannschaft im August so gesagt.“

Im Falle der Rückkehr in die Kreisklasse setzt der Coach weiter auf personelle Kontinuität: „Wir haben einen 24-Mann-Kader, das ist schon recht groß und hat uns auch geholfen. Nur, wenn wichtige Leute fehlen, merkst du es schon. Deshalb werde ich versuchen, punktuell noch den einen oder anderen Spieler zu uns zu holen, aber wenn keiner kommt, müssen wir uns auch nicht verstecken.“ (UMBERTO SAVIGNANO)