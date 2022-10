TSV Kastl mit herausragendem Saisonstart: Trainer Jokic verrät sein Erfolgsrezept

Von: Kilian Drexl

Slaven Jokic führt mit dem TSV Kastl die Tabelle der Bezirksliga Ost souverän an. © Nappo

Nach dem letztjährigen Abstieg startete der TSV Kastl fulminant in die neue Bezirksligasaison und führt die Staffel Oberbayern Ost souverän mit bereits acht Punkten Vorsprung an.

Kastl – Der TSV Kastl ist auf Kurs Wiederaufstieg. In den dreizehn bisher absolvierten Ligapartien setzte es bei zehn Siegen nur eine einzige Niederlage gegen Verfolger SK Srbija. Der Tabellenführer glänzt vor allem durch sein dominantes Angriffsspiel und stellt mit 36 Toren die beste Offensive der Liga. Zudem kassierte Kastl gemeinsam mit dem ESV Freilassing die wenigsten Gegentore.

Als einen der entscheidenden Gründe für den Erfolg führt Trainer Slaven Jokic die in der Sommerpause neu geschaffene Kaderstruktur an. Wichtige und gestandene Säulen aus Landesligazeiten wie Kapitän Martin Göppinger oder Topscorer Sebastian Spinner konnten nach dem Abstieg gehalten werden. Vor allem der 30-jährige Zehner Spinner spielt auf wie lange nicht und ist als Verbindungsspieler extrem wichtig für die Spielanlage der Oberbayern.

TSV Kastl: Erneuerter Kader musste hart arbeiten

„Er ist ein entscheidender Spieler und erfüllt viele Aufgaben auf dem Platz, aber auch die Jungs um ihn herum machen ihn besser“ bestätigt der Trainer. Denn es wurden viele motivierte und erfolgshungrige Talente aus teils niederklassigeren Ligen verpflichtet, welche sich schnell an die Gegebenheiten der Bezirksliga anpassen konnten.

Aus dem verjüngten und verbreiterten Kader konnte eine echte Einheit auf und neben dem Platz geformt werden, was sich in den aktuellen Leistungen widerspiegelt. Ausschlaggebend für die qualitative Steigerung und den Entwicklungsprozess der Mannschaft ist laut Jokic vor allem die „harte Arbeit auf dem Trainingsplatz“.

Defensive Stabilität als Schlüssel für Erfolgsserie des TSV Kastl

Das taktische Grundkonzept basiert darauf aus einer kompakten Defensive heraus zu agieren und sicher zu stehen. Das Spielsystem passt der Trainer häufig an den Gegner und dessen Spielweise an, was die Kastler sehr flexibel und schwer auszurechnen macht. Die Spielphilosophie heißt also häufig doch eher ergebnisorientiert die Punkte einzufahren, als Offensivspektakel zu veranstalten. Neben einigen umkämpften Erfolgen konnte der TSV mit 7:0 (gegen SV Waldperlach) und 8:2 (gegen TSV Buchbach II) auch Kantersiege erringen - Beweis dafür, dass die Mannschaft beides kann.

„Zu erwarten war ein derartiger Saisonstart im Vorhinein aber nicht. Es sollte auch kein Druck auf die junge Mannschaft aufgebaut werden“ verrät der Coach. Deshalb sind die Vereinsverantwortlichen umso glücklicher, dass es aktuell so gut läuft. Am Samstag soll die Erfolgsserie beim FC Langengeisling ausgebaut werden. (Kilian Drexl)