„Wir sind noch nicht am Ende“ – Slaven Jokic verlängert Vertrag in Kastl und will in die Landesliga

Von: Kilian Drexl

Teilen

Slaven Jokic führt mit dem TSV Kastl die Bezirksliga Ost souverän an. © Stefan Ritzinger

Der TSV Kastl steht zur Winterpause an der Spitze der Bezirksliga Ost. Jetzt hat Erfolgstrainer Slaven Jokic seinen Vertrag um ein Jahr verlängert.

Kastl – Die vergangene Landesliga-Spielzeit war für den TSV Kastl eine zum Vergessen. Mit gerade einmal 30 Punkten nach 34 Spielen stiegen die Oberbayern sang- und klanglos als Tabellenletzter in die Bezirksliga Ost ab. Unter Slaven Jokic sollte sich dann im Sommer einiges verändern und ein Neuanfang gemacht werden.

Während seiner aktiven Karriere spielte der 35-Jährige in der Regionalliga Bayern, unter anderem für den SV Heimstetten und 1860 Rosenheim. Jetzt soll der Coach das Ziel Wiederaufstieg mit dem TSV realisieren.

TSV Kastl führt Bezirksliga Ost souverän an

Wie die Hinrunde der laufenden Saison zeigt, ist der Umbruch auch mehr als nur gut gelungen. Mit neun Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten steht der TSV Kastl unangefochten an der Spitze der Bezirksliga Ost. Aufgrund der positiven sportlichen Entwicklungen lag auch eine Vertragsverlängerung mit dem Coach nicht fern.

Diese hat der TSV Kastl jetzt auf seinem Facebook Kanal verkündet und hat dabei nur lobende Worte für seinen Trainer übrig: „Er hat nach dem Abstieg und dem Umbruch eine gut funktionierende und harmonierende Mannschaft geformt! Wir sind froh, dass unsere gemeinsame Reise weitergeht!“

Jokic möchte „so lange wie möglich in Kastl bleiben“

Jokics Kontrakt wird um ein Jahr ausgedehnt und er wird somit auch in der Saison 2023/24 an der Seitenlinie stehen. Sollten die Kastler nicht komplett einbrechen, wird die kommende Saison dann auch wieder in der Landesliga stattfinden.

Slaven Jokic selbst deutete bereits im Live-Interview Ende November eine längerfristige Zusammenarbeit zwischen ihm und dem Verein an und betonte mehrfach, sehr glücklich mit der aktuellen Situation zu sein: „In Kastl ist es wunderbar und macht Spaß. Ich würde gerne so lange wie möglich bleiben.“

Auch jetzt stellte er nochmal fest: „Ich sehe die Entwicklung und das Potenzial in der Mannschaft. Sowohl bei den Spielern, die schon länger da sind, als auch bei den Winterneuzugängen. Wir sind noch nicht am Ende.“ Die Verlängerung in der Winterpause erscheint also nur als logische Konsequenz für alle Beteiligten. (Kilian Drexl)