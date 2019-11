TSV Ottobrunn kassiert herbe Packung im Heimspiel: Rote Karte, Handelfmeter, alles inklusive

Ohne Fischer gegen Zamdorf

von Marion Hussmanns

Im dritten Spiel von zwei kraftraubenden englischen Wochen überließ die Mannschaft von Tim Müllmaier am Donnerstagabend mit einer 0:5-Heimniederlage dem Gast aus Zamdorf drei Punkte.

TSV Ottobrunn – SV Zamdorf 0:5 (0:3). Nach zusätzlichem Ausfall von Thomas Fischer fing man sich schnell zwei einfache Tore ein (13. und 34.), „wir haben da schlecht verteidigt“, gestand der TSV-Coach. Das dritte Gegentor hatte Müllmaier bereits „fünf Meter im Abseits“ gesehen. Doch als Niklas Jenke vor dem eigenen Tor der Ball an die Hand geschossen wurde, entschied der Schiedsrichter auf Handelfmeter (39.). Ein weiterer Tiefschlag: Die Rote Karte für Michael Kapeller (57.) wegen Beleidigung, der laut Müllmaier schwört, „keinen Ton gesagt zu haben“.

In Unterzahl versuchte Ottobrunn nochmal alles, fing sich jedoch zwei Konter-Gegentore ein (78. und 84.). Müllmaier: „Insgesamt keine gute Leistung von uns“, „die Rote Karte ist zwar tragisch, weil Jenke ein Spiel gesperrt ist, aber die Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben“.

Bereits am Samstag muss die Mannschaft im Stadion am Haidgraben um 14.30 Uhr versuchen, gegen den Tabellennachbarn SV Heimstetten II auf Rang acht versuchen, Punkte einzusammeln. Heimstetten, mit nur einem Punkt weniger als Ottobrunn, „hat das gleiche Syndrom wie wir“, sagt Müllmaier, „macht individuelle Fehler“, doch wenn die in Fahrt kommen, sind sie sehr gefährlich“. hu