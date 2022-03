TSV Ottobrunn weiter im Rennen um Platz zwei vor „Sechs-Punkte-Spiel“ gegen Anzing

Von: Umberto Savignano

Teilen

Tim Müllmaier, Trainer TSV Ottobrunn. © Fupa

Der TSV Ottobrunn steht vor einem wegweisenden Spiel gegen den SV Anzing. Die Mannschaft von Tim Müllmaier peilt nach wie vor Platz zwei an.

Ottobrunn – Es war nicht gerade ein Raketenstart, den der TSV Ottobrunn nach der Winterpause hingelegt hat: Der 1:4-Heimpleite gegen den TSV Oberpframmern folgte aber immerhin ein mühevolles 3:2 beim sieglosen Schlusslicht SV Hohenlinden. Und so liegt das Haidgraben-Team weiter im Rennen um Platz zwei in der Gruppe 3 der Kreisliga München

In der anstehenden Englischen Woche will Tim Müllmaier die Ausgangsposition weiter verbessern. Das Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den direkten Konkurrenten SV Anzing hat der Spielertrainer zum „Sechs-Punkte-Spiel“ erklärt.

TSV Ottobrunn vor schwierigem Spiel gegen Anzing

Müllmaier weiß, dass eine Leistungssteigerung nötig sein wird, wobei der Teufel eher im Detail liegt. „Oberpframmern ist nicht gerade unser Lieblingsgegner, da haben wir bis jetzt immer verloren. Wir waren aber nicht unterlegen“, blickt der Coach auf den misslungenen Auftakt zurück. „Wir waren nur extrem ungeduldig, haben drei von vier Toren selbst verschuldet, mit wilden Fehlern im Aufbau oder, weil wir hinten nicht eng genug dran waren.“

Beim Pflichtsieg in Hohenlinden habe sein Team dann „die ersten zwei Minuten verschlafen.“ Müllmaier war mit der Reaktion auf den frühen Rückstand (2.) aber durchaus zufrieden: „Wir haben es sehr geduldig gespielt, den Gegner in die eigene Hälfte gedrückt.“ Dank Simon Pleningers Ausgleich (44.) und eines weiteren gekonnten Angriffs, den Hohenlindens Keeper nur durch eine mit Rot geahndete Notbremse stoppen konnte, kam der TSV auf die Siegerstraße: Im Anschluss an den fälligen Freistoß staubte Fabian Freytag zur Führung ab (63.). Dass es nach Ferdinand Webers 1:3 (82.) durch den 2:3-Anschluss per Elfmeter und Gelb-Rot für Marius Flecke (87.) noch einmal eng wurde, zählt aber zu den Faktoren, die man sich am Sonntag nicht leisten sollte. „Anzing ist kein Gegner, der dich in Grund und Boden spielt, aber sie wissen genau, was sie tun, sind sehr eingespielt. Das wird schwierig“, sagt Müllmaier.

TSV Ottobrunn plagen Personalprobleme

Im Anzing hatten die Ottobrunner übrigens nicht nur das Spiel 2:3 verloren, sondern auch die verletzten Stürmer Luca Domabyl und Jetmir Murati, die beide mit dem Krankenwagen abtransportiert wurden. Während Murati nach seinem Kreuzbandriss in dieser Saison wohl nicht mehr zurückkommt, könnte Domabyl erstmals wieder im Kader stehen. Für die weiteren Partien dieser Woche, am Dienstag (20 Uhr), zuhause gegen den unangefochtenen Spitzenreiter SK Srbija, und am Sonntag darauf (15 Uhr) beim ATSV Kirchseeon, hofft Müllmaier zudem auf die Rückkehr der Stützen Noah Jeremies und Tobias Grill. Die Personalprobleme, mit denen der Coach zu kämpfen hat, bedeuten allerdings auch eine Chance für andere Spieler, und zumindest Fabian Wittmann, Torschütze gegen Oberpframmern, hat sie laut Müllmaier genutzt: „Wir haben ihn aus der Jugend hochgezogen und er war ein Lichtblick, schon in der Vorbereitung. Er spielt komplett befreit auf und hätte auch ohne Personalsorgen sicher seine Einsatzzeiten bekommen.“

Positive Überraschungen dieser Art können die Ottobrunner im Vierkampf um den Relegationsplatz – Anzing und der FC Phönix haben je 33 Punkte auf dem Konto, Ottobrunn und der SV Zamdorf je 31 – gut brauchen. Müllmaiers Rechnung für die schwere Woche: „Mit sechs Punkten bist du noch voll im Rennen, wenn du neun holst, bist du wahrscheinlich sogar Zweiter.“ (Umberto Savignano)