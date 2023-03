TSV Ottobrunn legt echten Fehlstart hin

Von: Umberto Savignano

Teilen

Trotz zweier Niederlagen hat man am Haidgraben die Hoffnung auf den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga noch nicht ganz aufgegeben.

Ottobrunn - Eigentlich wollte Fußball-Kreisligist TSV Ottobrunn nach der Winterpause ganz oben angreifen. Doch nach den ersten beiden Partien, einem 0:3 beim TSV Oberpframmern und einem 0:1 zuhause gegen Spitzenreiter SC Baldham, hat sich für die nach wie vor auf Rang drei liegende Haidgraben-Truppe ein Rückstand von zwölf Zählern auf Baldham und elf auf den Zweiten SC Grüne Heide Ismaning aufgetan.

Es war viel Pech im Spiel beim TSV-Fehlstart. „Wir hatten eine gute Vorbereitung“, findet Tim Müllmaier. Doch nach sechs Wochen Training auf Kunstrasen mussten die Ottobrunner in Oberpframmern „auf einem Platz, der kein Fußballplatz war“ antreten, wie der Spielertrainer meinte. „Wir wussten vorher, dass das ein Kampfspiel wird und waren gut darauf eingestellt. Die Oberpframmener liegen uns nicht, aber wenn wir in Führung gehen, gewinnen wir wahrscheinlich“, so der TSV-Coach. Ein Kopfball nach einem starken Standard leitete dann aber die Niederlage ein und „nach vorne ging wenig“, gestand Müllmaier.

Ins Spitzenspiel gegen den Primus aus Baldham ging der TSV gehandicapt. Mit Fabian Wittmann und Fabian Freytag fehlten zwei starke Youngster, mit Co-Trainer Tobias Grill und Kapitän Michael Kapeller zwei erfahrene Stützen. „Trotzdem hatten wir uns viel vorgenommen, wir wollten gewinnen“, so Müllmaier. Doch das frühe Rot für Verteidiger Patric Palatin wegen einer Notbremse (10.) war eine zu schwere Hypothek, auch wenn die Deckung in Unterzahl lange hielt, selbst, als sich mit Maximilian Mauermeier und Müllmaier zwei weitere Abwehrspieler verletzten. „Wir haben super verteidigt. Baldham ist nichts eingefallen“, lobte der Coach. In der 85. Minute kamen die Gäste dann aber doch durch Dominik Römer zum Tor des Tages. „Hut ab vor der Leistung. Es hat mir für die Jungs wirklich wehgetan“, trauerte Müllmaier dem Punktgewinn hinterher, der schon aufgrund der Einstellung verdient gewesen wäre, denn am Ende hatte der TSV sogar noch zwei dicke Ausgleichschancen.

„Wir haben sechs Punkte in zwei Spielen verloren und es fehlen einige Führungsspieler, aber wir wollen jetzt trotzdem eine Serie starten“, gibt sich Müllmaier nach dem Startpech kämpferisch. Falls die Top-Teams schwächeln, soll seines zur Stelle sein. „Es kann immer was passieren.“

Zudem kam in den vergangenen Spielzeiten der besten Dritte der drei Münchner Kreisligen in die Relegation. „Angeblich sollen sich diesmal nur die Zweiten qualifizieren, aber offiziell weiß ich immer noch nicht, wie es geregelt ist“, sieht Müllmaier auch hier noch ein Fünkchen Hoffnung.

Klar ist aber: Am Sonntag (12.45 Uhr) bei der MSV Bajuwaren muss ein Sieg her. UMBERTO SAVIGNANO