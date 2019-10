Ottobrunn trifft das Tor nicht und wird bestraft

Oberpframmern entführt Dreier

von Marion Hussmanns schließen

Zu einem glücklichen Sieg in letzter Minute kam der Tabellenneunte aus Oberpframmern gegen die Mannschaft von Tim Müllmaier.

Nach diversen Möglichkeiten, unter anderem von Julian Othmer, der am Gästekeeper scheiterte, und dem torlosen Zwischenstand schlichen sich laut dem Spielertrainer Fehler ein, „wir waren ungeduldig und spielten zu risikoreich“, so Müllmaier, „wollten es nach der Pause besser machen“. Doch es klappe nicht, Oberpframmern kam zum 0:1 (55.). Das veranlasste Ottobrunn, alles nach vorne zu werfen, während die Gäste mit zehn Mann verteidigten. Trotzdem gelang nach einer von Michael Kapeller hereingebrachten Ecke dem Recken Christopher Reichel per Kopf der Ausgleich (67.). Ottobrunn, nun total am Drücker, konnte gute Chancen, etwa von Markus Achatz, nicht zum Abschluss bringen, war immer wieder nahe am 2:1. Aber ein Befreiungsschlag von Oberpframmern in letzter Minute machte den glücklichen Sieg des Gastes perfekt.