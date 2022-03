TSV Rain gegen SV Heimstetten im Live-Ticker: Schmitt-Elf will dritten Sieg in Serie

Christoph Schmitt und der SV Heimstetten haben nach der Winterpause sieben Punkte aus vier Partien geholt. © Gerald Förtsch/Archiv

Der SV Heimstetten hat das nächste Spiel im Kampf um den Klassenerhalt vor sich. Die Elf von Trainer Schmitt tritt beim TSV Rain an. Wir berichten im Live-Ticker.

30. Spieltag der Regionalliga Bayern: TSV Rain/Lech gegen SV Heimstetten

Tabellensituation: Beide Teams stecken im Abstiegskampf. Heimstetten steht mit 28 Punkten knapp über dem Strich, Rain ist auf einem Relegationsplatz, hat zwei Punkte weniger, aber auch drei Spiele weniger absolviert.

Wir berichten ab 14 Uhr im Live-Ticker von der Partie in Rain.

Rain/Heimstetten - Der SV Heimstetten hat das nächste Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt vor der Brust. Am Samstag gastiert die Elf von Trainer Christoph Schmitt beim TSV Rain/Lech. Beide Teams haben nach der Winterpause gute Ergebnisse erzielt und können mit breiter Brust antreten.

Heimstetten hat im ersten Spiel im neuen Jahr zwar mit 0:3 gegen Spitzenreiter SpVgg Bayreuth verloren, doch danach setzte die Mannschaft ein Zeichen. Dem 2:2-Unentschieden im Heimspiel gegen Schweinfurt folgten zwei 2:0-Siege in Aschaffenburg und zuhause gegen den TSV Buchbach.

TSV Rain gegen SV Heimstetten im Live-Ticker: Beide Teams mit guten Leistungen nach der Winterpause

Auch die Hausherren sind gut aus den Startlöchern gekommen. Zum Auftakt siegte das Team von Christian Krzyzanowski zweimal knapp mit 1:0 bei der SpVgg Greuther Fürth II und im Heimspiel gegen den TSV Aubstadt. Anfang März gab es beim 2:3 in Burghausen zwar einen kleinen Rückschlag, doch am vergangenen Wochenende fand der TSV mit dem 2:0 bei der Bundesliga-Reserve des FC Augsburg wieder zurück in die Erfolgsspur.

Rain, das drei Spiele weniger absolviert hat wie der SV Heimstetten, könnte mit einem Sieg in der Tabelle an den Gästen vorbeiziehen. Holt Christoph Schmitt mit seiner Mannschaft den dritten Sieg in Folge, würde das Polster auf die Abstiegsplätze weiter anwachsen. Für Spannung ist gesorgt. Wir berichten ab 14 Uhr im Live-Ticker von der Begegnung aus dem Georg-Weber-Stadion. (Jörg Bullinger)