TSV Sauerlach: Fußballerische Wiederauferstehung

Von: Umberto Savignano

Mit aller Macht kämpft der TSV Sauerlach gegen den Abstieg. © 3 Robert Brouczek

Der Satz aus Hermann Eggerls Mund überrascht: „Es hat sich nicht viel verändert“, sagt der Fußballboss des TSV Sauerlach.

Sauerlach – Was er meint, wird erst beim Nachsatz klar: „An der Philosophie.“ Denn rein statistisch gesehen hat sich eine Menge getan beim Fußball-Kreisligisten, der die Hauptrunde der Zugspitzgruppe 1 als Schlusslicht mit einem Punkt und 4:99 Toren abgeschlossen hatte. Allein achtmal hatte der TSV dabei mehr als sechs Treffer kassiert, darunter waren auch drei zweistellige Niederlagen.

Doch in der Abstiegsrunde haben sich die Sauerlacher vom Kanonenfutter zum ernsthaften Anwärter auf den Klassenerhalt gemausert, auch dank des neuen Modus. Punkte wurden je nach Platzierung mitgenommen, die Abstände waren dadurch gering. Dass der TSV unter sechs Teams nun auf Rang vier und damit auf dem Relegationsplatz liegt, hat er aber seiner eigenen Leistung zu verdanken: Bei der DJK Waldram siegte man 2:1, gegen den TSV Otterfing 3:1. Nur dazwischen das 1:6 gegen Münsing erinnerte ein wenig an den trüben Herbst.

Auch einige Neuzugänge sind am Aufschwung beteiligt, allerdings nicht aus höheren Klassen. Teils sind es Jugendspieler, teils erfahrene Leute, wie Rückkehrer Matthias Katozka vom SV Westerndorf und die Brüder Marco und Manuel Mughetto vom SV Hohenlinden.

Nicht Geld, sondern persönliche Verbindungen mit bereits vorhandenen Spielern, seien bei den Wechseln ausschlaggebend gewesen, betont Eggerl. Wesentlicher Erfolgsfaktor ist laut des TSV-Bosses aber die Einstellung: „Es geht nur über den Kampf. Die Mannschaft ist inzwischen zusammengeschweißt, hat jetzt den Kampf angenommen, das hat man gegen Otterfing gesehen.“

Am Sonntag (15 Uhr) empfangen die Sauerlacher den SV Polling, der in seiner Gruppe ebenfalls Letzter war, sich aber auch gefangen hat und in der Abstiegsrunde noch ungeschlagen ist. Nur einen Punkt liegt der TSV vor den Gästen. „Dieses Spiel ist für uns das Zünglein an der Waage“, so Eggerl.

Danach folgen zwei ganz schwere Aufgaben, gegen Kreuth und Münsing. „Wir schauen nur von Spiel zu Spiel. Aber vielleicht können wir das schwierige Unterfangen doch noch positiv zu Ende bringe“, sagt Eggerl. „Und wenn nicht, dann hätten wir jetzt zumindest das Potenzial, in der Kreisklasse etwas aufzubauen.“ (um)