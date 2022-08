Katastrophen-Start des TSV Sauerlach - Trainer Weitzl: „Sind nicht wettbewerbsfähig“

Von: Marinus Savary

Stefan Weitzl will den TSV Sauerlach langfristig aufbauen. © sro

Der TSV Sauerlach steht nach den ersten zwei Spielen vor einer extremen Aufgabe. Das Team von Trainer Stefan Weitzl steht abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Sauerlach - Der TSV Sauerlach legt einen Fehlstart hin, wie ihn sich kein Team der Welt wünscht. Nach zwei Spielen befinden sich die Sauerlacher auf dem letzten Platz der Kreisliga, mit einer Tordifferenz von -16. Das Auftaktspiel gegen den TSV Otterfing verlor das Team mit 0:11. Gegen den TuS Holzkirchen II folgte ein 0:5. Doch es sind nicht nur die Ergebnisse der Pflichtspiele, welche die Situation so dramatisch aussehen lassen. Die Bilanz der Vorbereitung inklusive Kreispokal: fünf Spiele, fünf Niederlagen, 4:29 Tore

Doch wo liegen die Gründe für das extreme sportliche Tief? Wir sprachen mit dem neuen Trainer Stefan Weitzl über die Misere.

Qualitätsverlust durch Abgänge: Kodjovi Koussou geht zum TSV Ampfing, Riccardo Basta nach Garching

Die prominentesten Abgänge des Sommers sind Kodjovi Koussou und Riccardo Basta. Kodjovi Koussou, Ex-Löwe mit zwei Zweitliga-Einsätzen, zog es zum TSV Ampfing in die Landesliga. Eine Etage höher, in der Bayernliga Süd, läuft Riccardo Basta für den VfR Garching auf. „Natürlich schmerzen die Abgänge aufgrund ihrer Qualität“, bestätigt auch Coach Weitzl. Er selbst will sich damit allerdings nicht weiter groß beschäftigen, da er den Blick nach vorne richte.

„Nur die jungen Spieler werden die Welt verändern“

Für die Zukunft verfolgt Weitzl einen genauen Plan. Durch die eigene Jugend, die sich durchaus zeigen kann, will er den Herrenbereich langfristig und bodenständig aufbauen: „Für einen Verein wie Sauerlach ist es extrem wichtig eine Mannschafft zu besitzen, die sich zu 100 Prozent mit dem Verein identifizieren. Mit irgendwelchen Söldnern wird das auf lange Sicht hin einfach nichts.“ Die Hoffnung für den Weg schöpft Weitzl durch die neuen jungen Akteure, die mit Eifer und Leidenschaft im Training dabei sind.

TSV-Sauerlach-Trainer Weitzl fordert Demut und Einsatzbereitschaft

Für die jetzige sportliche Situation will Weitzl Demut und Willen sehen. „Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. In so einer Situation erwarte ich von meinen Spielern, dass sie mit Demut und absolutem Willen die nächsten Aufgaben angehen. Es ist der einzige Weg aus dieser Misere nach und nach zu entkommen. Dann ist eine Entwicklung möglich“, so Weitzl.

„Wir sind in der jetzigen Situation nicht wettbewerbsfähig“

Der Trainer bleibt trotz seiner Vision realistisch: „Die Ergebnisse sind deutlich und wir sind in der jetzigen Situation nicht wettbewerbsfähig. Entscheidend wird sein, dass jeder im Verein diesen steinigen Weg mitgeht, wir alle zusammen nach vorne blicken und die Vergangenheit nicht mehr thematisieren. Entscheidend ist die Zukunft und wir müssen geduldig bleiben. Denn uns ist auch klar, dass wir gegen den SV Miesbach nicht 4:0 gewinnen werden.“ (Marinus Savary)