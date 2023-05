TSV Sauerlach steigt in die Kreisklasse ab – „zumindest das Potenzial, etwas aufzubauen“

Nach Pleite gegen Real Kreuth

Von Umberto Savignano schließen

Es hatte sich die ganze Saison über angedeutet, nun steht es sicher fest: Der TSV Sauerlach muss in die Kreisklasse absteigen.

Sauerlach – Die 0:4 (0:1)-Heimpleite gegen den FC Real Kreuth besiegelte das sportliche Schicksal der Sauerlacher, die nach einer völlig verkorksten Vorrunde mit einem Punkt aus 14 Spielen dank des geänderten Modus (Punkte wurden gemäß der Platzierung mitgenommen) in der Abstiegsrunde zwischenzeitlich neuen Mut fassen konnten:

Am zweiten Spieltag bezwangen sie die DJK Waldram auswärts mit 2:1, im darauffolgenden Match den TSV Otterfing zuhause mit 3:1. Doch die Mini-Siegesserie entpuppte sich als Strohfeuer: Danach setzte es sechs, teils deutliche Niederlagen, das letzte Saisonspiel am Samstag (15 Uhr) beim SV Polling hat für den TSV keine Bedeutung mehr. Fußball-Boss Hermann Eggerl sieht „zumindest das Potenzial, in der Kreisklasse etwas aufzubauen“. um