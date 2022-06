TSV Sauerlach setzt auf die eigene Jugend - Zweite steigt am grünen Tisch auf

Von: Umberto Savignano

Sogar mit Pyrotechnik feiern die Fußballer des TSV Sauerlach II den Aufstieg in die A-Klasse. Foto: TSV Sauerlach © TSV Sauerlach

Doppelte Freude beim TSV Sauerlach: Nach dem Klassenerhalt der ersten Mannschaft in der Kreisliga durfte die zweite Mannschaft den Aufstieg in die A-Klasse bejubeln – und das als Tabellendritter.

Sauerlach – Die SG Baiernrain/Dietramszell II, überlegener Spitzenreiter der Zugspitz-B-Klassen-Gruppe 3, in der es zwei Direktaufsteiger gibt, habe auf den Aufstieg freiwillig verzichtet, sagt TSV-Fußballboss Hermann Eggerl: „Vor dem letzten Spieltag hat mich Spielleiter Anton Lechermann darüber informiert und ich musste ihm dann bestätigen, dass wir unser Aufstiegsrecht als Dritter wahrnehmen.“

Aus den offiziellen Tabellen des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) war diese Wendung auch zwei Tage nach dem letzten Spieltag allerdings noch nicht ersichtlich, weshalb in unserer Dienstagsausgabe versehentlich vermeldet war, die Sauerlacher Reserve habe den Aufstieg knapp verfehlt. Stattdessen durfte das von Stefan Wittenbecher, Nikolai Moll und Mirnes Bajric trainierte Team doch feiern. Der noch aktive Bajric (35 Tore, 13 Vorlagen) und Brian Dwyer (17 Tore, 12 Vorlagen) waren die Erfolgsgaranten des TSV.

Aus neuen Cheftrainer hat der TSV Sauerlach Stefan Weitzl verpflichtet. © Archiv Stefan Rossmann

Weil in Sauerlach das Konzept, stärker auf die Jugend zu setzen, offenbar aufgeht (C1 und B1 spielen eine gute Rolle in der Kreisliga und fast jede Altersstufe ist doppelt besetzt, erstmals auch die A-Jugend), hofft der Verein künftig zunehmend auf Eigengewächse in der ersten Mannschaft. Eggerl gibt dem neuen Chef-Trainer Stefan Weitzl die entsprechende Marschroute vor: „Eine seiner Hauptaufgaben wird sein, in den kommenden Jahren so viele Spieler wie möglich aus der eigenen Jugend in den Herrenbereich zu integrieren.“

Weitzl trainierte zuletzt den SC Baldham-Vaterstetten II und war davor unter anderem beim TSV Zorneding, TSV Neubiberg und FC Aschheim tätig. Der 61-Jährige beerbt das Erfolgsduo Arlind Daschner und Bujar Selmani, mit dem den Sauerlachern der Durchmarsch aus der A-Klasse in die Kreisliga und dort eben nun der Klassenerhalt gelungen war.

„Die Fußballabteilung bedankt sich bei den scheidenden Trainern für die sehr gute Arbeit in den letzten vier Jahren“, heißt es in einer Pressemitteilung, in der auch Bajric, der das Trainerteam der Reserve verlässt, „für seinen gehörigen Anteil am diesjährigen Aufstieg“ gewürdigt wird. (Umberto Savignano)