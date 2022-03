Zorneding II gewinnt das Spitzenspiel in Grasbrunn - Dornstädter verwandelt sicher vom Punkt

Von: Wolfgang Herfort

Lupfer zum 3:0-Zwischenstand: Zornedings Pascal Dornstädter bezwang Kirchseeons Torwart Julian Baierle. © sro

In B-Klasse 6 setzt sich der TSV Zorneding im Topspiel dank einem verwandelten Elfmeter durch Pascal Dornstädterdurch. Der Vorsprung auf Verfolger Grasbrunn wächst.

Grasbrunn - Die zweite Garnitur des TSV Zorneding ist und bleibt Tabellenführer der B-Klasse 6.. Im Spitzenspiel der Liga zeigten die Kicker von Lukas Höger 75 Minuten lang eine technisch sehr saubere Leistung, verlagerten geduldig und erspielten sich zahlreiche Torchancen. Doch zumeist war bei Grasbrunns Keeper Endstation. In der zweiten Halbzeit hielt Grasbrunn gut dagegen, musste allerdings einem 0:1-Rückstand aus der 50. Minute hinterher laufen. Pascal Dornstädter hatte die Gäste mit einem verwandelten Elfmeter in Führung gebracht. In der letzten Viertelstunde stand den Zornedingern dann das Glück zur Seite, wie Coach Lukas Höger bekannte. Seine Bilanz: „Vor der Mannschaft kann man nur den Hut ziehen. Spielerisch sieht das Ganze mega aus. Und noch viel wichtiger: Sowohl die Team-Chemie als auch die Einsatzbereitschaft jedes einzelnen Spielers ist im Moment überragend.“ (Wolfgang Herfort)

TSV Grasbrunn II – TSV Zorneding II 0:1

Zorneding II: Patrick Baueregger, Florian Rimböck, Clemens Holzmann, Nicolas Englmann, Paul Freihaut, Thomas Holzmann, Thomas Hahn, Pascal Dornstädter, Timo Schüler, Dennis Duwel, Maximilian Kapfelsperger – Lukas Höger, Yannik Linnemann, Alexander Ostner, Hugo Matthias, Markus Bayer, Kilian Göpfert.