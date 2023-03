Türk Garching: Der Spitzenreiter bleibt hungrig - elf Punkte Vorsprung

Von: Patrik Stäbler

Schnelles 1:0. Edouard Amissi (l.) erzielt nach zwei Minuten die Führung für Türk Garching – am Ende heißt es 4:1. © Gerald Förtsch

Der eine oder andere Klub in der Kreisklasse 2 mag zum Start der Restrunde vielleicht gehofft haben, dass es der FC Türk Sport etwas entspannter angehen lässt – schließlich verfügt der Spitzenreiter über einen mehr als komfortablen Vorsprung in der Tabelle. Doch auf diesem Polster will sich die Mannschaft von Trainer Gzim Shala nicht ausruhen, das haben schon die ersten zwei Partien gezeigt. Einer 7:1-Gala zum Auftakt gegen den FC Olympia Moosach haben die Garchinger nun ein ebenso ungefährdetes 4:1 über den FC Alte Haide-DSC München II folgen lassen.

Garching - „Das war eine souveräne Sache“, kommentiert Präsident Hasan Celik den elften Saisonsieg seiner Mannschaft im 14. Spiel. Vor diesmal bloß 35 Zuschauern im Seestadion dauerte es keine zwei Minuten, ehe der Favorit das erste Mal zuschlug. Einen Schuss von Luis Sako konnte der gegnerische Keeper zwar noch abwehren – doch genau vor die Füße von Edouard Amissi. Der bedankte sich auf seine Weise, und zwar mit einem Abstaubertor zum 1:0. Noch vor der Pause legte Winter-Neuzugang Andre Orbegozo Araujo einen zweiten Treffer für die Platzherren nach, der mehr als nur eine Vorentscheidung gewesen sei, sagt Celik. „Ich hatte sogar fast das Gefühl, dass die Jungs diesmal nicht hundert Prozent gegeben haben. Aber die ersten beiden Tore sind ja auch schnell gefallen.“

Unser Ziel und Wunsch ist der Durchmarsch in die Bezirksliga.

Kurz nach dem Wechsel machte Paul Costea mit dem 3:0 endgültig den Deckel drauf, ehe sich zehn Minuten vor Schluss auch noch Onur Cetin in die Torschützenliste eintragen durfte. Dass die Gäste aus München zwischenzeitlich der Ehrentreffer gelungen war, blieb dabei nur eine Randnotiz.

Durch den abermaligen Sieg verteidigt der FC Türk Sport in der Tabelle seinen Elf-Punkte-Vorsprung auf den zweitplatzierten FC Unterföhring II. Acht Spiele vor Schluss müsste somit schon einiges schieflaufen, damit der Primus sein Ticket für die Kreisliga noch aus der Hand gibt. Zumal die Garchinger in der Winterpause personell weiter nachgelegt haben: In Ante Kraljevic (TSV Allach), Andre Orbegozo Araujo (TSV 1860 München), Fabian Altstädtler (SV Eichenried), Mohamad Alsaed (SV Am Hart) und dem rumänischen Ex-Profi Paul Costea habe man mehrere Spieler „schon mit Blick auf nächste Saison“ geholt, sagt Klubchef Hasan Celik, der ankündigt: „Und da werden sicher noch mal drei, vier Neue dazukommen.“ Schließlich ist es das erklärte Ziel des FC Türk Sport, auch in der Kreisliga „nicht nur mitzuspielen, sondern oben anzugreifen“, wie es der Präsident formuliert. „Unser Ziel und Wunsch ist der Durchmarsch in die Bezirksliga.“

Zunächst aber, das fügt Celik sogleich hinzu, müsse man erst mal den Aufstieg in die Kreisliga perfekt machen. In diesem Fall hätte der Klub im Sommer gleich doppelt Grund zum Feiern. Denn voraussichtlich im Juni wollen die Garchinger ein Fest anlässlich ihrer Vereinsgründung vor 40 Jahren veranstalten. „Das werden wir groß feiern“, kündigt Hasan Celik an. „Und das soll dann auch unser Aufstiegsfest werden.“

FC Türk Sport Garching – FC Alte Haide-DSC München II 4:1 (2:0)

Türk Sport: Anghelache, Gashi, Sako (81. Istanbul), Kpegouni (R. Vreto), Antemoglou (46. Chiata), Araujo, M. Vreto, Kraljevic, Amissi (58. Silla), Cetin, Costea (84. Alsaed).

Tore: 1:0 Amissi (2.), 2:0 Araujo (27.), 3:0 Costea (53.), 3:1 Hendel-Diaz (56.), 4:1 Cetin (81.).

Schiedsrichter: Daniel-Simon Schneider (SV Vötting-Weihenstephan) – Zuschauer: 35.