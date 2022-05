Türk Garching: Generalprobe für Relegation ist nach 20 Minuten vorbei

Von: Patrik Stäbler

Der Vizemeister nimmt Anlauf: Türk (Feimi Antemoglou gegen Ditib auf dem Weg zum 3:0) trifft Mittwoch und Sonntag auf den Kreisliga-Elften SV Niederroth. © Dieter Michalek

Es sollte für den FC Türk Sport Garching die Generalprobe vor der Aufstiegsrelegation werden – doch es wurde kaum mehr als eine Farce. Im letzten Saisonspiel der Kreisklasse 2 trat der Gegner SV Ditib Unterschleißheim mit bloß sieben Spielern an, von denen sich dann auch noch einer verletzte. Die Folge: Nach zwanzig Minuten wurde die Partie beim Stand von 4:0 für Garching abgebrochen.

Garching – „Das war nicht schön, ich war richtig enttäuscht“, kommentiert Türk-Sport-Trainer Gzim Shala den desolaten Auftritt des Gegners. „Wir hatten in der Woche davor gut trainiert und wollten auch noch das eine oder andere ausprobieren.“ Kurzerhand beorderte der Coach seine Kicker nach dem frühzeitigen Abpfiff noch zu einer einstündigen Trainingseinheit. Schließlich ist die Saison für den Tabellenzweiten noch nicht vorüber: Er kämpft an diesem Mittwoch um 19 Uhr auswärts sowie am Sonntag um 14.30 Uhr vor eigenem Publikum in der Relegation gegen den SV Niederroth um ein Ticket für die Kreisliga.

Mit dem Gegner – er hat die abgelaufene Saison in der Kreisliga 1 auf Tabellenrang elf abgeschlossen – habe er sich gar nicht groß beschäftigt, sagt Gzim Shala. Vielmehr müsse seine Mannschaft ihr Spiel durchziehen. Und ohnehin ist der Trainer überzeugt: „Solche Relegationsspiele werden vor allem im Kopf entschieden. Da kommt viel auf die mentale Stärke an.“

Shala selbst verfügt durchaus über Erfahrung in derlei Dingen: Im Jahr 2014 trat er mit dem TSV Ebersberg in der Relegation zur Landesliga an. Seinerzeit setzte sich sein Team zunächst gegen den TSV Jetzendorf durch, scheiterte danach aber in der zweiten Runde am Kirchheimer SC. Diesmal würde seinen Garchingern bereits ein Sieg gegen Niederroth reichen, um den Aufstieg in die Kreisliga fix zu machen. An Euphorie im Umfeld des Vereins mangelt es jedenfalls nicht: Schon zu den Spitzenspielen in dieser Saison gegen den Stadtrivalen VfR Garching II strömten hunderte Zuschauer ins Seestadion. Auch aufgrund dieser Erfahrung erwartet Gzim Shala im Rückspiel am Sonntag „eine sehr große Kulisse“.

Personell sind bei Garching bis auf Sandor Vider alle Mann an Bord. Auch Flamur Gashi und Bruno Dominelli haben sich rechtzeitig vor den wichtigsten Spielen des Jahres wieder fit gemeldet. (PATRIK STÄBLER)