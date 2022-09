Rückschlag als Motivation: Türk Garching will heuer Meister werden

Von: Patrik Stäbler

Klarer Elfmeter: Eintracht-Torwart Florian Nehring stoppt den Garchinger Georgica Chiata regelwidrig; den fälligen Strafstoß verwandelt Armin Krndzija zum 1:0. © Dieter Michalek

Wie groß die Niedergeschlagenheit beim FC Türk Sport Garching im Sommer gewesen ist, daraus will Hasan Celik gar keinen Hehl machen. „Wir mussten das erst mal verdauen“, sagt der Präsident des Kreisklassisten. „Die Enttäuschung war schon sehr groß.“ Denn nach einer starken Saison mit nur einer Niederlage in 26 Spielen musste seine Mannschaft in die Relegation - und zog dort gegen den SV Niederroth den Kürzeren.

Garching – Nichts war’s also mit dem angepeilten Aufstieg für Garching. Und dieser Nackenschlag hätte vielerorts sicher dazu geführt, dass das Team auseinanderbricht. Doch beim FC Türk Sport nahm man den Rückschlag als zusätzliche Motivation, rüstete den ohnehin schon starken Kader noch mal auf und legte nun einen formidablen Start in die neue Saison hin. In Zahlen ausgedrückt: Das jüngste 6:0 gegen den FC Eintracht München ist der vierte Sieg im vierten Spiel für die Elf von Trainer Gzim Shala - und das bei einer beeindruckenden Torbilanz von 20:3.

„Wir haben uns ganz klar das Ziel gesetzt, dass wir diesmal direkt als Meister aufsteigen wollen“, sagt Klubchef Hasan Celik. „Die Qualität dazu ist auf jeden Fall da. Und in Jimi Shala haben wir genau den richtigen Trainer für diese Mannschaft.“ Der 58-Jährige erlebte im Heimduell gegen Eintracht München einen weitgehend geruhsamen Nachmittag – zu überlegen seien die Platzherren gewesen, berichtet Hasan Celik. Und dennoch dauerte es nach einem frühen Elfmetertor von Armin Krndzija bis zur zweiten Halbzeit, ehe die Garchinger erst zwei Treffer nachlegten und in den letzten zehn Minuten weitere drei Male einnetzten.

„Es war wieder der gleiche Spielverlauf wie schon in den ersten Partien“, sagt Hasan Celik. „In der ersten Halbzeit hatte der Gegner noch Kraft, um dagegen zu halten. In der zweiten Hälfte haben wir den Gegner dann überrannt. Da macht sich auch unsere sehr gute Vorbereitung bemerkbar.“ Dass die Garchinger hinten raus die größeren Reserven hatten, war insofern erstaunlich, als ihnen ein strapaziöses Pokalspiel in den Knochen steckte. So hatte sich der Kreisklassist vier Tage zuvor überraschend gegen die zwei Klassen höher spielende SpVgg Haidhausen durchgesetzt – mit 6:5 nach Elfmeterschießen. „Das war für uns ein Highlight“, sagt Präsident Celik. Und ein Fingerzeig, welches Potenzial in der Mannschaft schlummert. Denn, so der Klubchef: „Wir haben gegen einen Gegner, der in der Bezirksliga oben mitspielt, sehr gut dagegen gehalten.“

Nur wenige Monate nach dem verpassten Aufstieg herrscht inzwischen also eitel Sonnenschein beim FC Türk Sport - zumal der Mannschaft nicht nur ein perfekter Start in die Liga geglückt ist, sondern sie bislang in vier Spielen auch erst fünf Gelbe Karten und keinen einzigen Platzverweis kassiert hat. „Wir haben viel an der Disziplin gearbeitet – und das merkt man auch“, sagt Hasan Celik. „Unsere Vorgabe ist, dass wir am Saisonende in der Fair-Play-Tabelle unter die besten Zwei wollen.“ Und auch hier liegt der FC Türk Sport aktuell voll im Soll - als Spitzenreiter im Fairness-Tableau. (PATRIK STÄBLER)

FC Türk Sport Garching – FC Eintracht München 6:0 (1:0)

Türk Sport: Anghelache, Alan, Sako, Kpegouni, Antemoglou, Sahin, Vreto (59. Istanbul), Silla (61. Gashi), Akbas (61. Cetin), Chiata, Krndzija (55. Ay).

Tore: 1:0 Krndzija (7.; Foulelfmeter), 2:0 Antemoglou (50.), 3:0 Istanbul (71.), 4:0 Cetin (80.), 5:0 Ay (87.), 6:0 Chiata (90.).

Schiedsrichter: Sven Rössner (TSV Indersdorf) – Zuschauer: 55.