Türk Garching: Zum 40. Geburtstag aufsteigen

Von: Patrik Stäbler

Hasan Celik, Vorsitzender des FC Türk Sport Garching. © Nico Bauer

Der FC Türk Sport Garching feiert heuer 40. Geburtstag, und das schönste Geschenk will sich der Klub selbst machen – den Aufstieg in die Kreisliga. Selbigen hat die Elf von Trainer Gzim Shala im Sommer noch haarscharf in der Relegation verpasst. In dieser Saison jedoch marschieren die Garchinger in der Kreisklasse 2 so souverän voraus, dass schon zur Winterpause kaum mehr jemand an Meisterschaft und Aufstieg zweifelt.

Garching – In 13 Spielen hat der FC Türk Sport nur eine Niederlage kassiert; dazu stieß man im Kreispokal bis ins Halbfinale vor. „Wir sind natürlich sehr zufrieden, wie es bisher gelaufen ist“, sagt Klubchef Hasan Celik. Wobei der Präsident auch betont: „Wir wollten diese Saison nichts dem Zufall überlassen. Deshalb haben wir uns im Sommer noch mal verstärkt.“

Selbiges hat der Verein nun in der Winterpause erneut getan. „Dabei hatten wir auch schon die nächste Saison im Hinterkopf“, sagt Celik. In Ante Kraljevic wechselte ein ehemaliger Bezirksligaspieler vom TSV Allach nach Garching. Der 26-Jährige trifft dort unter anderem auf Fabian Altstädtler, der vom Kreisligisten SV Eichenried gekommen ist, sowie auf Andre Orbegozo Araujo, der zuletzt in der Dritten Mannschaft des TSV 1860 München kickte.

Sollte Türk Garching die Erwartungen erfüllen und am Saisonende das Ticket für die Kreisliga lösen, dann werde man den Kader im Sommer noch einmal aufrüsten, kündigt Hasan Celik an. „Schon jetzt sind wir in Gesprächen mit vier, fünf Spielern. Schließlich wollen wir in der Kreisliga nicht gegen den Abstieg spielen, sondern oben mitmischen.“ Bevor’s so weit ist, warten aber erst noch elf Ligaspiele auf die Garchinger – und eine Wintervorbereitung, die Anfang Februar losgeht. Sie umfasst neben diversen Trainingseinheiten auch sechs Testspiele – ausschließlich gegen höherklassige Klubs, wofür man sich bewusst entschieden habe, so Celik. (ps)