Türk Sport Garching nach elf Jahren vor Rückkehr in die Kreisliga

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Peilt mit seiner Mannschaft den Aufstieg an: Gzim Shala. © Stefan Rossmann

Die Erinnerungen des FC Türk Sport Garching an die Relegation sind, nun ja, „nicht so gut“, räumt Präsident Hasan Celik offen ein.

Garching – Elf Jahre ist es nun schon her, dass sein Klub nach einer durchwachsenen Kreisligasaison in die Verlängerung musste, dort gegen den SV Olympiadorf Concordia verlor und somit zum zweiten Mal hintereinander abstieg.

Seither kickt der einstige Bezirksligist in der Kreisklasse. Noch. Denn nach dieser Saison – das steht bereits vor dem letzten Spiel am Sonntag um 14.30 Uhr daheim gegen den SV Ditib Unterschleißheim fest – wartet auf den FC Türk Sport erneut die Relegation. Diesmal geht es für die Garchinger aber nicht gegen den Abstieg, sondern um den Aufstieg in die Kreisliga. „Und die Wahrscheinlichkeit ist groß“, gibt sich Hasan Celik zuversichtlich, „dass wir am Ende jubelnd dastehen.“

Aktuell ist freilich noch unklar, mit wem es sein Klub als Tabellenzweiter der Kreisklasse 2 zu tun bekommen wird. Sicher sei aber, so Celik, dass seine Elf zunächst am kommenden Mittwoch im Hinspiel auswärts antreten werde, ehe es vier Tage später dann zum Rückspiel in Garching kommt. Der Ausgang dieser Partien könnte auch darüber entscheiden, ob Trainer Gzim Shala beim FC Türk Sport bleibt. „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis“, betont Hasan Celik. „Wenn wir aufsteigen, denke ich, dass er auf jeden Fall weitermacht. Sollten wir es nicht schaffen, müssten wir eventuell noch mal Gespräche führen, ob er sich ein weiteres Jahr Kreisklasse antun will.“

Genau das ist wenige Kilometer von Garching entfernt das große Ziel des SV Ditib Unterschleißheim, der womöglich ebenfalls in die Saisonverlängerung muss. Aktuell rangiert das Team auf dem Relegationsplatz. Je nach Ausgang seiner Partie in Garching und den Ergebnissen der Konkurrenz könnten die Unterschleißheimer dort wahlweise bleiben, noch den direkten Klassenerhalt schaffen und gar auf einen Abstiegsrang abrutschen. Der Trend spricht indes gegen den SV Ditib: In den vergangenen 13 Spielen seit Mitte November holte die Mannschaft bloß einen einzigen Punkt. Hoffnung machen dürfte dem Klub jedoch die Erinnerung ans Hinspiel, als man dem Aufstiegsaspiranten aus Garching ein 0:0 abtrotzte.

Während beim SV Ditib noch ungewiss ist, ob der Klub in die Relegation gehen wird, können sie beim SV Dornach II bereits fix mit der Saisonverlängerung rechnen – unabhängig vom Ergebnis im letzten Spiel am Sonntag um 14.30 Uhr bei der SpVgg Höhenkirchen. „Für uns ist das noch mal eine gute Vorbereitung gegen einen starken Gegner“, sagt Jan Bartosch, der das Team zusammen mit Oliver Karnoll betreut. Hoffnung macht dem Trainerduo, dass vor einigen Wochen „ein richtiger Ruck durch die Mannschaft gegangen ist“, sagt Bartosch. „Wir haben seither gute Spiele gemacht, und das stimmt mich positiv für die Relegation.“

Der Gegner wird aus der Kreisklasse 5 kommen, wo am letzten Spieltag noch mehrere Klubs als Releganten in Frage kommen. Personell können die Dornacher vermutlich weitgehend aus dem Vollen schöpfen. Lediglich er selbst werde urlaubsbedingt nicht dabei sein können, sagt Bartosch. Er gibt somit bereits am Sonntag seine Abschiedsvorstellung als Coach. Denn zur neuen Saison werden die beiden Ex-Dornacher Dennis Merdzanic, der vom FC Aschheim kommt, und Bastian Bornkessel (TSV Trudering) die SVD-Reserve als Trainerduo übernehmen. (Patrik Stäbler)