„Kann alles passieren“: Shala bringt Kreisklasse-Youngster ins Probetraining bei Profi-Verein

Von: Moritz Bletzinger

Kreisklasse-Kicker Charif Kpegouni durfte beim schweizer Erstligisten FC St. Gallen mittraineren. © Privat

Der Amateurfußball schreibt die schönsten Geschichten. Gzim Shala organisierte für einen Kreisklasse-Kicker ein Probetraining in St. Gallen. Fortsetzung offen.

Garching – Für Charif Kpegouni ist ein Traum wahr geworden. Der 19-jährige Kreisklassen-Fußballer durfte bei einem Profi-Verein vorspielen. „Ich habe ihm damals versprochen, dass ich versuche, ihm ein Probetraining mit der U21 des FC St. Gallen zu vermitteln, wenn er sich gut entwickelt“, berichtet Coach Gzim Shala.

Er traininert Kpegouni beim FC Türk Sport Garching und schwärmt von seinem Allrounder. „Charif spielt meistens auf der Sechs, manchmal auch in der Innenverteidigung. Aber er kann eigentlich alles, auch auf der Zehn ist er stark. Charif hat sich toll entwickelt, jetzt muss er weiter arbeiten.“

Probetraining beim FC St. Gallen: Gzim Shala vermittelt Spieler von Türk Sport Garching an Profi-Klub

Ende Januar bekam Kpegouni den ersten Lohn für seine Arbeit. Er durfte nach St. Gallen und zwei Tage mit der U21 trainieren. „Eine tolle Erfahrung, die kann ihm keiner mehr wegnehmen“, freut sich Shala.

Orest Shala (links), Sohn von Türkspor-Trainer Gzim Shala, arbeitet als Co-Trainer beim FC St. Gallen. © Privat

„Charif war ganz begeistert, ihm wurde dort alles gezeigt“, berichtet sein Trainer. Und: „Er hat sich nicht blamiert, hat einen guten Eindruck hinterlassen. Klar, er ist ein Perspektivspieler, keiner, der sofort weiterhilft. Die Verantwortlichen von St. Gallen haben mir mitgeteilt, dass er interessant ist und sie ihn weiter beobachten. Ich freue mich, dass wir seinen weiteren Weg begleiten können.“

Kreisklasse-Talent spielt bei Profi-Klub vor: „Das soll eine Motivation für ihn sein“

Von der Kreisklasse in die Reserve eines Profiklubs? Dieser Sprung wäre natürlich riesig für Kpegouni. Shala gesteht, dass es ohne seine Connections schwierig hätte werden können: „Über einen normalen Weg hätte er es vielleicht nie geschafft. Die Verbindung zu meinem Sohn hat auf jeden Fall geholfen.“ Orest Shala arbeitet als Co-Trainer beim FC St. Gallen.

„Viele Talente schaffen es nicht, weil sie keine kleinen Schritte machen wollen.“

Ob Kpegouni am Ende tatsächlich von St. Gallen verpflichtet wird, oder nicht, Gzim Shala ist stolz aus seinen Youngster. „Es ist schön, wenn man siehr, dass das aus der Kreisklasse klappen kann“, sagt er: „Viele Talente schaffen es nicht, weil sie keine kleinen Schritte machen wollen. Charif hat jetzt tolle Fortschritte bei uns gemacht. Andere Spieler sitzen in diesem Alter bei großen Vereinen nur auf der Bank und verpassen ihre Entwicklung.“

Kpegouni muss natürlich weitermachen, um den großen Traum zu erreichen. Das Probetraning in St. Gallen war erstmal nur ein Schmankerl. „Ich hoffe, dass er in der Rückrunde Gas gibt“, sagt Shala, „das Training soll eine Motivation für ihn sein. Wenn er für St. Gallen interessant sein will, muss er in der Kreisklasse den Unterschied machen. Wir haben schon viel miteinander gearbeitet, jetzt machen wir weiter.“ (moe)