Türk Sport Garching verpasst Aufstieg in die Kreisliga

Von: Nico Bauer

Auch die Unterstützung der Fans half nicht: Türk Sport Garching verpasst den Aufstieg in die Kreisliga. © Gerald Förtsch

2:2 im Relegations-Rückspiel gegen den SV Niederroth reicht nach 1:2-Niederlage im Hinspiel nicht.

Garching – Relegationsspiele der Fußballer sind oft nicht Angelegenheiten des fußballerischen Könnens, sondern Nervensache. Und das war am Ende der Grund dafür, dass der FC Türk Sport Garching nach einer 1:2-Niederlage beim SV Niederroth mit einem 2:2 (0:2) zu Hause den Aufstieg in die Kreisliga verpasst hat. Schon im Hinspiel bei dem Team aus dem Landkreis Dachau war das entscheidende Tor in letzter Minute ein bitterer Nackenschlag. Zum Rückspiel hatte man volles Haus im Seestadion und mehrere Hundert Fans wollten mithelfen, das Hinspielergebnis zu drehen. „Wir waren zu nervös und von der Kulisse beeindruckt“, sagte der Garchinger Trainer Shala Gzim. Niederroth kontrollierte das Spiel, hielt den Ball weit weg vom eigenen Tor und schlug nach den Fehlern der Hausherren eiskalt zu.

Die 0:2-Pausenführung für Niederroth ging völlig in Ordnung. Mit der alten Europapokalregel bedeutete das, dass die Garchinger für den Traum von der Kreisliga mindestens vier Tore schießen mussten. Dieses nahezu unmögliche Unterfangen nahmen die Garchinger noch einmal in Angriff, nachdem ihr Trainer an die Ehre appelliert hatte. 25 Minuten lang spielte der FC Türk Sport den Gegner an die Wand und binnen fünf Minuten machten Oktavian Dragan (58., Foulelfmeter) und Felmi Antemoglou aus dem 0:2 ein 2:2. Nun hatte man mit Nachspielzeit noch eine halbe Stunde Zeit für zwei weitere Tore. Der FC Türk Sport hatte auch drei gute Möglichkeiten, mit denen man die heiße Schlussphase erreicht hätte. So aber brachte der SV Niederroth den Sieg in der Relegationsrunde ins Ziel.

„Sie haben es verdient geschafft mit einer erfahrenen Mannschaft“, sagte später Garchings Trainer Shala Gzim. Man habe den Kickern aus Niederroth auch fair gratuliert. Der Trainer hatte natürlich schon schwer an dem verpassten Aufstieg zu knabbern. „Mit unseren 65 Punkten sind schon viele Mannschaften aufgestiegen, aber mit der Regionalliga-Reserve des VfR Garching hatten wir da schon einen übermächtigen Gegner“, sagte der Coach, „und jetzt haben in der Relegation die Nerven versagt. Ich bin trotzdem sehr stolz auf das Geleistete der Mannschaft und bedanke mich bei unserem Vorstand, der mir und den Spielern immer den Rücken freigehalten hat.“ Gzim will nun eine oder zwei Nächte schlafen, bevor er die Entscheidung fällt über sein weiteres Engagement in Garching. Der Verein würde gerne mit ihm einen neuen Anlauf auf die Bezirksliga starten. NICO BAUER

FC Türk Sport Garching - SV Niederroth 2:2 (0:2). FC Türk Sport Garching: Anghelache, Gashi, Vider (45. Akbas), Kilic, Badmus (76. Tudoran), Sahin (26. Aksoy), Dragan, Kpegouni (26. Antemoglou), Kavraz (72. Dominelli), Vreto, Krndzija. Tore: 0:1 Leisch (15.), 0:2 Betz (25.), 1:2 Dragan (58., Foulelfmeter), 2:2 Antemoglou (63.). Schiedsrichter: Felix Zimmermann (Wacker München). Zuschauer: 450.