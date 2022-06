Türk Sport Garching: „Unser Ziel ist der direkte Aufstieg - ohne Relegation“

Von: Patrik Stäbler

Bleibt Trainer in Garching: Gzim Shala. © Archiv Förtsch

Der FC Türk Spor Garching nimmt einen neuen Anlauf auf die Kreisliga. Drei Neuzugänge sind bereits unter Dach und Fach, weitere sollen folgen.

Garching – Die Enttäuschung über den verpassten Aufstieg sitzt noch tief beim FC Türk Sport Garching – und doch richtet der Kreisklassist nach dem Scheitern in der Relegation seinen Blick bereits wieder nach vorne. So hat der Verein nicht nur den Vertrag von Trainer Gzim Shala um ein Jahr verlängert. Sondern in Georgica Chiata, Emre Alan und Danijel Matic sind auch die ersten Neuzugänge für die kommende Spielzeit fix.

„Wir hatten in der letzten Saison viele schöne Momente“, resümiert Präsident Hasan Celik. Und mit Blick auf die Vertragsverlängerung mit dem 57-jährigen Shala fügt er hinzu: „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu Jimi und sind überzeugt, dass er der Richtige für die Mannschaft ist.“ Wobei Celik einräumt: „Wir haben als Mannschaft und Gesamtverein unser Ziel leider verpasst.“ Denn eigentlich wollte der FC Türk Sport hoch in die Kreisliga. Doch zunächst reichte es in der regulären Saison bloß zu Rang zwei hinter dem Stadtrivalen VfR Garching II. Und in der Relegation scheiterte der Klub dann am SV Niederroth.

„Viele konnten mit dem Druck nicht umgehen. Da haben die Nerven versagt.“

„Der wichtigste Faktor war die Unerfahrenheit unserer Mannschaft“, kommentiert Hasan Celik die Entscheidungsspiele, in denen die Garchinger zunächst das Auswärtsduell mit 1:2 verloren, ehe sie im zweiten Aufeinandertreffen daheim nicht über ein 2:2 hinauskamen. „Viele konnten mit dem Druck nicht umgehen“, urteilt der Präsident. „Da haben die Nerven versagt.“ Nun wolle man in der nächsten Saison einen neuen Anlauf in Richtung Kreisliga unternehmen, sagt Hasan Celik, der klarstellt: „Unser Ziel ist der direkte Aufstieg - ohne Relegation.“

Schaffen soll dies der bekannte Kader, der bislang noch keine Abgänge zu verzeichnen habe, so der Präsident. Vielmehr plane man „punktuelle Verstärkungen“, von denen drei bereits unter Dach und Fach seien. So wechselt Offensivmann Georgica Chiata vom Kreisklassisten SV Türk Dachau ebenso nach Garching wie Mittelfeldspieler Danijel Matic, der zuletzt mit N.K. Hajduk München in der Kreisliga kickte. Gar über Bezirksligaerfahrung verfügt Verteidiger Emre Alan, der vom SVN München kommt.

Zu diesen drei Zugänge werden sich vermutlich noch weitere gesellen, kündigt Hasan Celik an. „Wir sind mit zwei, drei Spielern in guten Gesprächen. Insgesamt wird der Kader sicher größer werden als letzte Saison.“ (PATRIK STÄBLER)