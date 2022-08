Tumult nach Abpfiff: Schnüdel-Coach sieht Gelb-Rot gegen SV Heimstetten

Umkämpfte Partie: Der SV Heimstetten siegt gegen den 1. FC Schweinfurt. © Imago/Wolfgang Fehrmann

Auf den SV Heimstetten ist weiterhin Verlass: Immer dann, wenn Christoph Schmitts Mannschaft mit dem Rücken zur Wand steht und zum Punkten verdammt ist, liefert sie auch ab.

Heimstetten - Zudem garantieren Heimspiele des SVH Spektakel. So auch am Freitagabend, als die Platzherren schnell durch Meriton Vrenezi in Führung gegangen waren (15.) und die Unterfranken nur wenig später nach einem fragwürdigen Platzverweis für Lucas Zeller wegen einer Notbremse in Unterzahl gerieten (33.). Nachdem Emre Tunc mit dem 2:0 den Sack zu gemacht zu haben schien (68.), nahm die Partie jedoch erst richtig Fahrt auf: Schweinfurts 38-jähriger Torjäger Adam Jabiri verkürzte auf 2:1 (74.), Lukas Riglewski stellte per verwandeltem Handelfmeter den alten Abstand wieder her (78.) und erneut Jabiri sorgte schließlich für den Endstand (85.).

Nach dem Abpfiff kochten die Gemüter noch einmal hoch, Schweinfurts Trainer Christian Gmünder handelte sich dabei Gelb-Rot ein. Sein Pendant indes räumte ein, dass „es kein besonders gutes Spiel von uns war“ und man die Partie „noch mal unnötig spannend gemacht“ habe, am Ende aber, so Schmitt, „ging es heute darum, zu punkten“. Dass eine Elf auch im sechsten Pflichtspiel der Saison mindestens zwei Gegentore kassiert hatte, nahm er in Kauf: „Die Punkte waren heute zwingend notwendig.“