Zweiter Sieg in Folge - U17 der SpVgg Unterhaching holt auf

Von: Robert Gasser

Nach schwachem Saisonstart feiert Trainer Daniel Bierofka mit Hachings U17 zwei Siege in Folge. © Sven Leifer

Mannschaft von Trainer Daniel Bierofka feiert zweiten Sieg in Folge.

Unterhaching – Die B-Junioren der SpVgg Unterhaching kommen in der U17-Bundesliga Süd/Südwest immer besser in Fahrt. Nach dem ersten Saisonsieg vor Wochenfrist egen den FC Astoria Walldorf legten die von Ex-Löwen-Coach Daniel Bierofka nach und gewannen 2:0 (1:0) beim 1.FC Saarbrücken. Das erste Ausrufezeichen ließ allerdings auf sich warten, bis zur 45. Spielminute, ehe Noah Markulin per Ecke auf Cornelius Pfeiffer servierte, der den Ball zum 1:0 ins gegnerische Gehäuse beförderte. In der 76. Minute baute Haching dann die Führung auf 2:0 aus. Wieder war es Pfeiffer, der nach Vorlage von Linus Hesch vollendete. So stand am Ende der Sieg und somit drei Punkte für die Talente aus der Vorstadt.

In der Tabelle hat sich die Bierofka-Elf nach dem schwachen Saisonstart durch die zwei Siege auf den sechsten Platz vorgearbeitet. Ein Selbstläufer ist diese Saison freilich für keinen der 17 Mannschaften der Liga. Schließlich steigen sechs Mannschaften ab – und damit knapp ein Drittel aller Teams. Tabellenführer ist Eintracht Frankfurt, punktgleich mit dem FC Bayern. rg