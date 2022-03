U17-Nationalmannschaft: Unterhachings Torjäger Krattenmacher trifft gegen Georgien

Von: Robert Gasser

Krattenmacher trifft neun Minuten nach seiner Einwechslung © Germann/ Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Maurice Krattenmacher überzeugt bei der U17 Nationalmannschaft. Nach seiner Einwechslung trifft der Stürmer der SpVgg Unterhaching zum 3:0 Endstand gegen Georgien.

Unterhaching - Maurice Krattenmacher von der SpVgg Unterhaching hat beim Sieg der deutschen U17-Nationalmannschaft im der Europameisterschafts-Qualifikationsturnier in Schottland gegen Georgien den Treffer zum 3:0-Endstand erzielt. Der Top-Torschütze der B-Junioren-Bundesliga konnte damit auch in seinem dritten Einsatz für das Team von Cheftrainer Marc-Patrick Meister überzeugen.

Nur neun Minuten nach seiner Einwechslung in der 78. Spielminute stellte der Hachinger seine Torgefährlichkeit mit dem 3:0. An diesem Samstag steht bereits das zweite EM-Qualifikationsspiel auf dem Programm: Um 13 Uhr trifft die deutsche Elf auf Turniergastgeber Schottland. Am Dienstag (18.30 Uhr) folgt die abschließende Partie gegen Tschechien.. (Robert Gasser)