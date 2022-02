U19 der SpVgg Unterhaching startet mit Niederlage

Von: Robert Gasser

Trainer Robert Lechleiter sah in der zweiten Halbzeit auch viel Positives. © bro

Unterhaching – In der Winterpause ist Robert Leichleiter von der ersten Mannschaft, wo er Co-Trainer von Sandro Wagner war, zu den A-Junioren der SpVgg Unterhaching zurückgekehrt. Im ersten Spiel des neuen Fußball-Jahres kassierte die Hachinger U19 gleich einen satte Niederlage – 1:4 (0:4) gegen Darmstadt 98.

Bereits zur Halbzeit lagen die Vorstäder 0:4 zurück. Da half es auch nichts, dass Haching in der zweiten Halbzeit die überlegene Mannschaft war. „Wir sind in der ersten Halbzeit nicht in die Zweikämpfe gekommen, sind zu passiv gewesen und haben insgesamt viel zu wenig gegen den Ball getan“, lautete Lechleiters Analyseso Cheftrainer Lechleiter. Im zweiten Durchgang schoss Andreas Hirtlreiter noch den Ehrentreffer zum 1:4 und gleichzeitig den Endstand. „Die zweite Halbzeit war okay und darauf lässt sich aufbauen“, findet Lechleiter. In der Tabelle der Bundesliga Süd-Südwest belegen die Hachinger den 6. Platz, Spitzenreiter ist der 1. FC Nürnberg

Hachings U17 startete besser ins Testspiel-Derby gegen den TSV 1860. In der ersten Halbzeit trennten sich noch beide Mannschaften unentschieden, jedoch trafen Hachings Leuthard und Lautenbacher kurz nach Wiederbeginn zum 2:0 für die Hausherren. Nach mehrfachen Wechseln auf Hachinger Seite verkürzte der TSV zunächst auf 1:2, ehe kurz vor Schluss der 2:2-Ausgleich fiel. rg