U23 des FC Deisenhofen fehlt gegen SV Raisting die spielerische Reife

Von: Umberto Savignano

SV Raisting bezwingt FC Deisenhofen II zum Bezirksligaauftakt mit 3:1. © Rabuser

Trotz des 1:3 des FC Deisenhofen II zum Bezirksligastart beim SV Raisting zeigte sich Co-Trainer Marco Schmidt mit der Leistung nicht unzufrieden.

Deisenhofen – „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und hatten unsere Chancen“, sagte Schmidt, der in Raisting für den erkrankten Chefcoach Felix Scherer übernahm. Scherer war nicht der einzige Protagonist, der kurzfristig ausfiel. Den Mini-Kader von 14-Mann-Kader, wollte Schmidt aber nicht als Ausrede gelten lassen: „Wir hatten trotzdem noch eine gute Mannschaft beisammen.“ Und die bot durchaus Paroli. „Eigentlich hatten wir mehr vom Spiel. In der ersten Halbzeit hat aber ein bisschen der Punch gefehlt“, so Schmidt.

Anders die Raistinger: Nach einem schönen Spielzug durchs Mittelfeld erzielte Benedikt Multerer das 1:0 (12.), Gianluca Zandt erhöhte zum 2:0-Pausenstand (35.). „Da sind wir nach einem Ballverlust zu offen gestanden“, bemängelte Schmidt, der im zweiten Durchgang eine Steigerung sah: „Wir haben es dann besser geschafft, über die Außenpositionen zu kommen und Chancen zu kreieren.“

Doch wieder traf der SV durch Zandt (71.). „Die Raistinger haben die drei, vier Chancen, die sie hatten, besser genutzt. Uns hat da die Reife gefehlt“, bilanzierte Schmidt, der aber den Einsatz lobte: „Die Jungs haben immer weitergemacht.“ Dafür gab es als Lohn den Ehrentreffer durch Marcel Schütz nach Uli Ngeukeus schöner Vorarbeit (89.). um