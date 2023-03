U23 des FC Deisenhofen feiert Sieg im Abstiegskampf

Von: Umberto Savignano

Deisenhofen – Dank eines 2:1 (1:0)-Erfolgs beim Tabellennachbarn SC Unterpfaffenhofen-Germering hat die U23 des FC Deisenhofen die Abstiegsrelegationszone der Bezirksliga Süd wieder verlassen. „Das war ein brutal wichtiger Sieg gegen einen direkten Konkurrenten und eine sehr überzeugende Leistung, auch kämpferisch“, freute sich Spielertrainer Felix Scherer, der seine Mannschaft als die klar bessere sah: „Das 2:1 spiegelt den Spielverlauf nicht wider. Wir hatten durch Fabian Giesen, Daniel Yordanov und Nico Patent noch drei, vier hundertprozentige Chancen.“

Matchwinner war mit Sebastian Hahn ein Mann, der im Sommer vom TuS Holzkirchen als Neuzugang für den Bayernligakader zum FC Deisenhofen gewechselt, bis zur Winterpause wegen einer Verletzung allerdings nicht zum Einsatz gekommen war. Nun zeigte der Mittelfeldspieler bei den beiden Treffern seine Qualitäten: Beim 0:1 (17.) nahm er den Ball nach einer Ecke mit der Brust an und legte ihn überlegt ins lange Eck, beim 0:2 (52.) zimmerte er ihn nach einem schönen Angriff über die rechte Seite und einem abgeblockten Abschluss aus 16 Metern „perfekt“ in die Maschen, wie Scherer lobte.

Sehenswert auch das 1:2: Nach einer Flanke köpfte ein Unterpfaffenhofener vom langen Eck zurück in die Mitte, Konrad Wanderer nickte ein (56.). „Das war super gemacht und kaum zu verteidigen“, zollte Scherer dem Gegner Respekt, der dann eine Schlussoffensive mit eher einfachen Mitteln hinlegte: „Unterpfaffenhofen hat es in den letzten 20 Minuten mit langen Bällen probiert, unser Torwart Anton Kornbichler hat auch zweimal super gehalten. Aber wir waren sehr diszipliniert, haben super dagegen gehalten und es spielerisch versucht“, so Scherer. „Dabei hatten wir auch klare Konterchancen. Der Gegner hätte sich nicht beschweren können, wenn wir fünf Tore geschossen hätten.“ um

FCD U23: Kornbichler - Schuh, Nibler, (68. Geigenberger) J. Cosic, Ngeukeu, Patent (83. Witt), Scherer, Hahn (67. Wohlmann), Gaub (75. Schütz), Yordanov, Giesen (83. Günther)

Tore: 0:1 Hahn (17.), 0:2 Hahn (52.), 1:2 Wanderer (56.)