U23 des FC DEisenhofen setzt auf Lernprozess

Von: Umberto Savignano

Deisenhofen – Im heutigen Aufsteigerduell gegen den FC Neuhadern (Anstoß 20 Uhr) will die U23 des FC Deisenhofen die 3:7-Heimpleite gegen den 1. FC Penzberg vergessen machen. Trainer Felix Scherer hofft, dass seine Truppe trotz des herben Rückschlags heute wieder erhobenen Hauptes das Feld betritt, zumal sie schon während der Penzberg-Partie eine Reaktion gezeigt hatte:

„Wir dürfen uns nicht fertig machen, und ich glaube, das tun die Jungs auch nicht. Wenn wir von Anfang an gespielt hätten wie in der zweiten Halbzeit, wäre es ganz anders ausgegangen.“ Der Papierform nach dürfte es heute leichter werden als gegen den schon lange in der Bezirksliga etablierten FCP. Zwar waren die Gäste aus Neuhadern mit einem Sieg und drei Remis gut in die Saison gestartet, doch vor zweieinhalb Wochen verloren sie zuhause sogar mit 2:7 gegen Penzberg. Nach zwei weiteren Niederlagen rangieren die West-Münchner auf dem 14. und drittletzten Platz, drei Ränge hinter den Blauhemden, die noch eine Nachholpartie in petto haben. „Das sind Spiele, die wir unbedingt gewinnen wollen“, sieht Scherer einen gewissen Erfolgsdruck, gleichzeitig weiß er, dass die Partie kein Selbstläufer ist: „In der Liga kann jeder jeden schlagen, da passieren so viele Ergebnisse, wo du sagst: Wie kommt das zustande?“

Wichtig ist Scherer „der Lernprozess. Wir müssen die Lehren aus dem Penzberg-Spiel mitnehmen und versuchen, es besser zu machen. Das glaube ich, wird die Mannschaft tun, und das erwarte ich auch.“

FCD U23: Oswald - J. Cosic, Förtsch, Wohlmann, Hoch, Max. Mayer, Patent, Geigenberger, Ngeukeu, Schuh, Kotb