U23 des FC Deisenhofen beendet Saison mit starkem Remis

Von: Umberto Savignano

Mit einem 2:2 (1:1) in einem flotten Bezirksligaspiel verabschiedeten sich die U23 des FC Deisenhofen und der TSV Neuried aus der Saison.

Deisenhofen – Beide Teams hatten den Klassenerhalt schon vorher sicher. „Es war ein richtig guter Abschluss von beiden Seiten“, fand FCD-Coach Felix Scherer. Thomas Karl brachte die Blauhemden in Führung (22.), Thomas Maier glich fast mit dem Pausenpfiff aus (45.).

„In den ersten 25 Minuten waren wir besser, dann Neuried. Der Ausgleich war verdient, unser Torwart Johannes Franzmeier hat super gehalten und uns sogar vor einem Rückstand bewahrt“, analysierte Deisenhofens Trainer den ersten Durchgang.

Nach dem Wechsel dominierten wieder die Hausherren. „Wir hatten richtig gute Aktionen“, lobte Scherer, „leider hat sich dann Nico Wohlmann aber bei einer Flanke verschätzt.“ Doch der Verteidiger bügelte sein Eigentor (57.) durch den schnellen 2:2-Ausgleich (64.) selbst wieder aus und durfte somit sein erstes Saisontor bejubeln. „Insgesamt geht das 2:2 voll in Ordnung“, bilanzierte Scherer, der der FCD-Reserve auch in der nächsten Saison als Trainer erhalten bleibt.

Deisenhofens Manager Thomas Werth zeigte sich mit dem elften Platz des Neulings zufrieden: „Am Ende haben wir dadurch, dass wir in der Bezirksliga geblieben sind, einen großen Meilenstein gesetzt. Es war eine sehr schwierige Liga, was wir vorher nicht so gedacht hätten, und es war eine schwierige und in den letzten Wochen sehr anstrengende Saison.“ Doch die Mühen hätten sich gelohnt, so Werth: „Wir haben die Klasse als Plattform für unsere jungen Spieler erhalten. Es kommen zur nächsten Saison 15 A-Jugendliche raus. Und dafür brauchen wir die Bezirksliga.“ (um)

FC Deisenhofen U23: Franzmeier - Karl, Nibler (60. Scherer), J. Cosic, Wohlmann, Schuh (60. Gaub), Geigenberger, Nowak (72. Kornbichler), Hahn, M. Cosic (46. Hoch), Giesen Tore: 1:0 Karl (22.), 1:1 Maier (45.), 1:2 Wohlmann (57., Eigentor), 2:2 Wohlmann (64.)