U23 des FC Deisenhofen hofft gegen DJK Pasing auf Verstärkung aus Bayernliga-Kader

Von: Umberto Savignano

Die Zweite des FCD ist seit zwei Spielen ungeschlagen und möchte diese Serie gegen die DJK Pasing ausbauen. © Oliver Rabuser

Achtbar schlägt sich die DJK Pasing bislang in der Bezirksliga Süd: Mit neun Punkten aus fünf Partien steht der Aufsteiger auf Rang fünf.

Deisenhofen – Damit steht die DJK vier Plätze und zwei Zähler vor der U23 des FC Deisenhofen, die die West-Münchner am Sonntag (15 Uhr) empfängt. Für FCD-Coach Felix Scherer ist dennoch klar, dass sein Team das Feld als Sieger verlassen soll: „Das muss unser Anspruch sein, weil wir das zweite Jahr in der Liga sind und einen deutlich breiteren Kader als in der vergangenen Saison haben.“

Den Optimismus nährt auch der 3:0-Sieg der Blauhemden in der Vorbereitung. Zwar erwartet Scherer eine deutlich veränderte Aufstellung bei Pasing, aber: „Wir wissen ungefähr, was auf uns zukommt. Sie spielen gerne mit langen Bällen, versuchen, wenn sie ins Pressing kommen, schnell umzuschalten. Da müssen wir gewappnet sein. Defensiv sind sie nicht die stärksten.“ Grundsätzlich attestiert der Deisenhofner Trainer den Pasingern aber durchaus Qualität. Coach Josef Gutsmiedl, der schon in Ingolstadt und Burghausen im Nachwuchsbereich gearbeitet hat, sei taktisch versiert, als spielender Co-Trainer steht ihm der frühere Unterhachinger Profi Stephan Thee zur Seite, der in dieser Saison allerdings noch nicht aktiv eingegriffen hat.

Scherer hofft auf Verstärkung aus dem Bayernliga-Kader

Beim FCD fällt Nico Wohlmann mit einem Außenbandriss drei bis vier Wochen aus. Ansonsten sind Lukas Huber und Lukas Schuh im Urlaub, dafür kehren Josip Cosic und Marcel Schütz ins Aufgebot zurück. Weil das Spiel am Sonntag stattfindet, setzt Scherer zudem darauf, dass der eine oder andere Akteur aus dem Bayernliga-Kader seine Elf verstärken wird. Der Coach ist sicher: „Die Pasinger sind zu knacken.“ um