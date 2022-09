U23 des FC Deisenhofen in harter Saisonphase

Von: Umberto Savignano

Deisenhofen – Es ist die wohl härteste Phase in diesem Herbst für die U23 des FC Deisenhofen: Gut eine Woche nach dem 0:4 beim Tabellenvierten TSV Murnau muss der Bezirksliga-Neuling am Sonntag (14.15 Uhr) bei Spitzenreiter SV Bad Heilbrunn antreten, nächsten Freitag (19.30 Uhr) folgt dann das Heimspiel gegen den Dritten SpVgg 1906 Haidhausen. „Murnau war das erste Spiel von drei hintereinander gegen Top-4-Teams.

Man muss klar sagen: Da müssen wir alles mitnehmen, was wir kriegen können“, hofft FCD-Coach Felix Scherer gewissermaßen auf Bonuspunkte.

Bei den Murnauern war letztlich trotz einer kompakten Abwehrleistung in der ersten Halbzeit nichts zu holen, über 90 Minuten konnten die Deisenhofner die starke Offensivabteilung des Teams vom Staffelsee nicht in Schach halten. Beim Landesligaabsteiger aus Bad Heilbrunn erwartet Scherer ein anderes Spiel: „Das ist eine kompakte, sehr effektive Mannschaft, die sehr wenig Gegentore kassiert und selber immer ein, zwei Tore macht.“ Tatsächlich haben die Heilbrunner bislang nie höher als mit zwei Toren Unterschied gewonnen, bei ihren sieben Siegen lagen sie viermal nur mit einem Treffer vorn. „Es wird eine harte Nuss und wir werden viel Geduld brauchen. Auch wenn wir 1:0 hinten sind, wird es wichtig sein, nicht den Kopf zu verlieren, sondern unser Spiel durchzuziehen“, sagt Scherer, der darauf hoffen darf, dass einige erfahrene Akteure aus dem Bayernliga-Kader seine jungen Spieler in Bad Heilbrunn tatkräftig unterstützen und eben diese notwendige Ruhe ausstrahlen werden: „Da die Erste spielfrei ist, mache ich mir da wenig Sorgen.“