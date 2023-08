U23 des FCD lässt zwei Punkte liegen

Von: Nico Bauer

Deisenhofen - Der dritte Sieg im sechsten Spiel war für den FC Deisenhofen II zum Greifen nahe. Nach zwei ganz späten Toren hat man aber mit dem 2:2 (1:0) gegen DJK Pasing in der Bezirksliga Süd definitiv zwei Punkte liegen gelassen. Trainer Felix Scherer sah eigentlich einen sehr guten Auftritt seiner Mannschaft, die dominant auftrat und gegen die nur auf Konter lauernden Gäste eine Reihe guter Torchancen hatte.

„Wir hätten zehn Minuten vor Schluss mindestens 4:0 führen müssen“, sagte der Coach und sprach lächelnd von „einem wiederkehrenden Phänomen bei uns“. Man machte vieles richtig gegen die mit Mann und Maus verteidigenden Pasinger, die auch bei Rückstand nicht von der Marschroute abrückten. In allen Phasen des Spiels hatten die Gastgeber gute Torchancen. Vincent Bürstner war mit seinem Doppelpack (41., 66.) dennoch der Fast-Matchwinner, als er eine Viertelstunde vor Schluss raus durfte. Doch dann machten die Gäste aus dem Münchner Westen das Spiel verrückt. Man stellte drei Riesen in den Sturm, prügelte die Kugel nach vorne und ging All-In. Damit wurde das junge Deisenhofener Team aus dem Tritt gebracht und spät in der Nachspielzeit kassierte man noch den Ausgleich. Felix Scherer blieb nur die Erkenntnis, dass man guten Fußball spielte und bestraft wurde für viele liegengelassene Chancen. NICO BAUER

FCD II: Oswald, Lo Re (81. Teich), Edenhofer (74. Gaub), Günther, Kurmehaj, Ngeukeu. Rogalski (81. Perneker), Geigenberger, Nibler (26. Cosic), Bürstner (74. Herrmann), Kotb. Tore: 1:0 Bürstner (41.), 2:0 Bürstner (66.), 2:1 Kienz (84.), 2:2 Barin (90.+2). Schiedsrichter: Pascal Hohberger (Kranzberg). Zuschauer: 60.