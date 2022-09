1:0 – U23 des FC Deisenhofen stabilisiert sich

Von: Umberto Savignano

Ziel erreicht: „Die Devise war, nach der Gegentorflut der letzten zwei Spiele die Null zu halten, egal wie, und vorne zu schauen, was geht“, verriet Felix Scherer, U23-Trainer des FC Deisenhofen, nach dem Bezirksliga-Gastspiel beim BCF Wolfratshausen.

Der Plan ging mit einem 1:0 (0:0)-Sieg perfekt auf. „In den ersten 15, 20 Minuten hat man schon eine gewisse Unsicherheit gemerkt“, räumte Scherer, dessen Team zuletzt 3:

7 gegen Penzberg und 1:4 gegen Neuhadern, verloren hatte, ein, „aber wir sind dann Schritt für Schritt immer besser ins Spiel gekommen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann auch fußballerisch richtig gut.“

Zunächst musste sein Team jedoch Wolfratshausens Drangphase überstehen, Torwart Leonhard Oswald zweimal auf dem Posten. Auf der anderen Seite hatten die Blauhemden kurz vor der Pause nach einer guten Kombination über die rechte Seite durch Nico Patent, der knapp vorbeischoss, eine Riesenmöglichkeit. Nach dem Wechsel beherrschten die Deisenhofner das Geschehen und gingen durch eine Co-Produktion von zwei A-Junioren in Führung: Georg Jungkunz setzte sich auf der linken Seite gut durch und spielte einen schönen Steckpass auf den kurz zuvor eingewechselten Vincent Bürstner, der die Vorlage abgebrüht nutzte (75.). „Das war wirklich gut gemacht“, lobte Scherer die Youngster. Patent und Bürstner, der nach Scherers Ansicht irrtümlich wegen Abseits zurückgepfiffen wurde, waren nah dran, die Partie endgültig zu entscheiden. Auf der anderen Seite hatte der FCD in der Schlussphase noch einmal Glück bei einem Pfostentreffer. Letztlich durfte sich Scherer aber über einen Sieg und eine „richtig gute Mannschaftsleistung, vor allem kämpferisch und in der zweiten Halbzeit auch spielerisch“ freuen. um

FCD U23: Oswald - J. Cosic, Jungkunz (89. Lindenauer), Max. Mayer, Wohlmann, Kotb, Patent (87. Brugner), Ngeukeu (90.+2 Edenhofer), Schuh, M. Cosic (64. Bürstner), Geigenberger Tor: 0:1 Bürstner (75.)