U23 des FC Deisenhofen vor schwerem Abstiegsduell

Von: Umberto Savignano

Deisenhofen – Beim direkten Konkurrenten SC Unterpfaffenhofen-Germering erwartet die abstiegsbedrohte U23 des FC Deisenhofen am Samstag (15 Uhr) eine harte Aufgabe, wie der Vergleich der Auftaktpartien beider Kontrahenten am vergangenen Wochenende gegen die Top-Teams der Bezirksliga Süd zeigt.

Deisenhofen verkaufte sich gegen Tabellenführer 1. FC Garmisch-Partenkirchen trotz des 1:3 zwar teuer, wie Coach Felix Scherer lobt: „Die Leistung war in Ordnung, vor allem in der zweiten Halbzeit. Da waren wir sogar besser.“ Unterpfaffenhofen präsentierte sich aber noch stärker, gewann beim da noch auf Platz zwei liegenden TSV Murnau nach 0:2-Rückstand mit 5:2. „Als ich das im Liveticker gesehen habe, dachte ich schon: Was geht da ab?“, erzählt Scherer. Völlig baff war er indes nicht: „Eigentlich ist Unterpfaffenhofen eine gute Mannschaft, ich weiß auch nicht, was da vor der Winterpause los war. Sie sind sehr gut organisiert, spielen guten Fußball.“ Zudem verstärkte sich der SCU mit Pierre König, der Ex-Grünwalder traf beim Debüt gleich zweimal.

Entsprechend fordert Scherer: „Gas geben! Es ist Abstiegskampf, jedes Spiel zählt. Das ist aber auch in den Köpfen drin. Man hat es am Wochenende gesehen, wie die Mannschaft nach dem 2:0-Rückstand gegen Garmisch reagiert hat.“

Zwar steht diesmal mit dem Rekonvakeszenten Sebastian Hahn nur ein Akteur aus dem Bayernliga-Kader im U23-Aufgebot, aber dieser habe „schon sehr gute Qualität“, so Scherer, der sich außerdem über die Rückkehr der zuletzt fehlenden Sebastian Geigenberger, Thomas Karl und Neuzugang Etienne Witt freut.